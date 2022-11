Le 3 mete con chalet in montagna dove andare a Capodanno

Senza dubbio prima c’è il Natale, ma quello si sa che si passa in famiglia. Il Capodanno, o meglio San Silvestro, quindi l’ultimo giorno dell’anno, si trascorre con gli amici a festeggiare. Sperando che i dodici mesi nuovi portino gioia e felicità. Insomma, che siano migliori di quelli passati.

Arrivati a dicembre, si tirano le somme: si fa la lista dei pro e dei contro e si cerca di migliorare. Si cerca di elevare la propria situazione. Sperando che il 2023 sia migliore del 2022 su tanti e diversi fronti.

Giunge dunque il periodo di decidere cosa fare. Di come festeggiare l’ultimo giorno dell’anno. Ma in molti ci hanno già pensato, prenotando con largo anticipo, risparmiando così soldi sulle varie prenotazioni. Una splendida idea potrebbe essere quella di andare in montagna e trascorrere qualche giorno sulla neve e respirare aria fresca. La domanda però è dove andare.

Le 3 mete con chalet in legno in cui rifugiarsi per le feste

Gli chalet sono ormai molti noti, e molto spesso si ha il desiderio di dormire in una di queste abitazioni circondati dalla natura. È una casa tipica degli ambienti di montagna, specialmente alpini, ed è costruita generalmente in legno.

Il vecchio chalet è però una piccola abitazione, simile quasi a un monolocale. Piccoli appartamenti molto cozy e avvolgenti. Non devono essere confusi con i cottage, che invece sono più lussuosi e ampi. Quasi delle mega ville di montagna con l’anima legnosa.

Le destinazioni di montagna in Italia

Il primo paese è Monte Santa Caterina, nella Val Senales. Un bellissimo borgo arroccato su una collina. Sul punto più alto c’è la chiesa parrocchiale e regala un panorama mozzafiato su tutta la valle fino a Castel Juval. Da qui parte l’Alta Via di Merano, sentiero escursionistico del Parco Naturale Gruppo di Tessa.

Altra località è Chivo, borgo anche questo elevato e quindi particolarmente soleggiato. Un comune che continua ancora oggi a preservare il suo carattere autentico. Una meta perfetta per chi cerca tranquillità e un’esperienza indimenticabile.

Sampeyre, in Piemonte, è una splendida località di villeggiatura nonché base di partenza per escursioni ed ascensioni. La seggiovia porta nel magnifico vallone di Sant’Anna e il lago artificiale è meta di pescatori. All’estero invece non possiamo perderci Praga, Bratislava e Copenaghen.

Ecco allora le 3 mete con chalet di legno dove possiamo passare la notte di Capodanno tra natura, montagna e aria fresca. E se da una parte abbiamo pensato alle vacanze estive, dall’altra c’è Lonely Planet che ha stilato un lista di mete da vedere nel 2023.