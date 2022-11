3 borghi in Toscana poco conosciuti e spettacolari da visitare per un weekend

È ufficialmente arrivato il periodo dei tour dei borghi d’Italia. E se durante i mesi caldi amiamo rifugiarci in mete marine o esotiche, durante i mesi invernali invece preferiamo restare nel Belpaese e scoprire dei bellissimi borghi.

Dei piccoli luoghi incantevoli in cui possiamo fare passeggiate, mangiare cibo locale e scoprire nuovi posti o parti della nostra storia. Perché è sempre bello scoprire fatti avvenuti nel passato passeggiando per le città, oppure andare alla ricerca di piccole località che sono state però la culla di grandi poeti o personaggi italiani. Di coloro che hanno scritto e contribuito alla creazione del Paese che siamo oggi.

La regione Toscana

Nota a molti per diversi motivi è senza dubbio la Toscana. In questa regione possiamo trascorrere piacevolissime giornate al mare, possiamo visitare incantevoli città d’arte come Firenze, Pisa, Siena, Lucca o Volterra. Ma la lista sarebbe lunghissima. Qui possiamo gustare del delizioso cibo locale e se siamo a Firenze non dobbiamo perdere la nota fiorentina. E non possiamo nemmeno perderci le località termali.

Tante le città molto note, tante anche quelle meno note. Ma che sono dei piccoli gioielli da scoprire. Inoltre sono più facili da visitare rispetto a qualche paesino di montagna con degli incantevoli chalet. Ma anche questa idea di weekend è ottima se possiamo farla. Mete inoltre perfette per passare la notte di capodanno tra la neve.

I 3 borghi in Toscana poco famosi che dobbiamo vedere

Il primo paesino dove fermarsi è Buonconvento, località molto graziosa nelle Crete Senesi. Questo conta più o meno 3.000 abitanti e si compone di un ridotto ma accattivante centro storico. Proprio nel centro troviamo la chiesa, il Palazzo Comunale e due musei. Via Soccini è il cuore del centro e qui si trovano ristoranti, bar, la chiesa, il Palazzo Comunale e il Museo di Arte Sacra. Incantevoli sono le mura costruite a partire dal 1371 che ancora oggi circondano il borgo. Caratteristica da non perdere e da gustare con una piacevole passeggiata è l’architettura in mattoni rossi delle case.

Altro tesoro della terra è Sovana. Un delizioso borgo che all’ingresso ha ancora i ruderi della Rocca Aldobrandesca. Qui possiamo visitare le necropoli etrusche, il Duomo, i palazzi storici e il tesoro di Sovana, rinvenuto nel 2004.

Uno tra i borghi più suggestivi è Certaldo. È molto noto perché ha dato i natali a Giovanni Boccaccio. Si compone di due parti: una bassa e moderna e una alta medievale. Un borgo veramente incantato che non ha perso la magia del passato. Un luogo magnifico da vedere ricco di storia e di tradizioni culinarie. Ovviamente non possiamo perdere la casa museo di Boccaccio. Ecco allora i 3 borghi in Toscana poco noti che però ci incanteranno.