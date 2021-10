Ecco gli occhiali da sole di tendenza per il 2022 che ci faranno essere uniche e super alla moda

Le sfilate della New York e Paris Fashion Week e gli stand degli espositori alla fiera Mido Eyewear show ci hanno aperto gli occhi sui trend degli occhiali da sole da comprare per la prossima primavera-estate. Anche se è ancora presto, l’ideale è cominciare a dare per l’appunto uno sguardo alle nuove mode di questo accessorio insostituibile.

Possono essere, infatti, un’idea regalo perfetta per Natale, oppure un acquisto giusto nell’arco della stagione fredda per essere prontissimi ad affrontare le belle giornate.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco allora gli occhiali da sole di tendenza per il 2022 che ci faranno essere uniche e super alla moda.

Le nuove collezioni in passerella presentano forme e modelli diversi per ogni viso e gusto

Non mancano le visioni futuriste e all’avanguardia. Il design contemporaneo non risparmia neanche la moda eyewear con materiali innovativi come l’acetato, dimensioni esagerate, forme strane e dinamiche. Bellissime le mascherine specchiate da montagna stile aviator che hanno presentato Rick Owens e Philosophy. Adatte con le loro linee rigide e orizzontali ai visi più lunghi e spigolosi.

Ci sono anche i maxi occhiali dalle forme ovali a metà tra gli anni Cinquanta e il Willie Wonka del film “La Fabbrica di Cioccolato”, interpretato da Johnny Depp. Acne Studios ne ha presentati un paio aderenti color grigio carta zucchero. Sì anche alle montature a gatta che si sposano perfettamente con uno stile casual e sportivo da ufficio o da tutti i giorni.

Via libera al colore, senza paure. Che sia bianco, rosa, verde o arancio, che sia più brillante e intenso, o tendente alla trasparenza il colore è il protagonista indiscusso della primavera-estate 2022. Moschino ha azzardato un turchese su un occhiale a forma di cuore, per le più audaci ed estrose. Ma ce n’è anche per le più sobrie, con forme più classiche senza dimenticare il potere delle tinte.

Ecco gli occhiali da sole di tendenza per il 2022 che ci faranno essere uniche e super alla moda

Non passano mai di moda gli intramontabili Celine neri, Michael Kors. Il total black è servito anche dai modelli più allungati o squadrati di YSL. Schermano le occhiaie e un po’ di stanchezza mattutina, e ci salvano anche da qualcuno che non vogliamo salutare. Le più classiche ringrazieranno.

In opposizione agli specchiati, Giorgio Armani presenta delle bellissime trasparenze. Sia nelle lenti che nella montatura a doppio ponte, sono delicati e raffinatissimi, mostrano gli occhi e si abbinano agli outfit più ricercati. Versace azzarda con delle trasparenze colorate in rosa in contrasto con la montatura in verde chiaro, sempre trasparente.