Le nostre nonne conoscono bene tutte le proprietà benefiche delle piante, delle erbe aromatiche e dei piccoli rimedi che aiutano a vivere meglio. Parliamo di consigli tramandati di generazione in generazione, che spesso non hanno un fondamento scientifico, ma che sono utili per risolvere dei piccoli problemi quotidiani, di salute e non solo.

Ad esempio, parliamo di semplici suggerimenti per alleviare i sintoni del raffreddore, guarire da piccoli traumi o risolvere, con rimedi naturali, i problemi di pelle e capelli.

Per un viso rilassato e piedi lisci come seta bastano 2 oggetti che utilizziamo in cucina

Non tutti sanno che anche gli oggetti comuni, di uso quotidiano, possono diventare indispensabili per la bellezza del corpo. Infatti, per un viso rilassato e piedi lisci come seta bastano 2 oggetti che utilizziamo in cucina.

A tal proposito, Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare dell’uso alternativo della carta stagnola e della pellicola trasparente. Tutti conosciamo questi due grandi alleati della cucina, prodotti immancabili nella nostra dispensa e che utilizziamo principalmente per proteggere e conservare i cibi.

Ma ecco come questi oggetti possono diventare molto importanti per la nostra bellezza.

Viso disteso e riposato

Iniziamo con i fogli di alluminio o anche chiamati carta stagnola. Mai avremmo pensato che potessero aiutarci ad eliminare le occhiaie e rilassare il viso.

Il procedimento è molto semplice. Basta tagliare delle piccole strisce di carta stagnola, tutte della stessa lunghezza e lasciare che si raffreddino all’interno del congelatore.

Dopo una lunga e stressante giornata di lavoro o quando vogliamo coccolarci, possiamo recuperare le nostre strisce congelate e posizionarle su tutto viso o sul contorno occhi. Attendiamo 10 minuti e il risultato sarà ben visibile. Avremo un viso più riposato, fresco e degli occhi più sgonfi.

Piedi lisci e morbidi

Anche la pellicola trasparente per alimenti ci aiuta ad essere più belle e avere piedi morbidi e sempre lisci. Un piccolo rimedio facile e veloce che ci permetterà di ottenere un risultato strepitoso anche in casa.

Il procedimento è semplicissimo e soprattutto veloce. In una ciotola mescoliamo per bene 3 cucchiaini di olio di cocco e 3 cucchiaini di miele. Stendiamo la nostra maschera naturale su tutta la superficie dei piedi. Avvolgiamoli nella pellicola trasparente e lasciamo agire per 15 minuti. Trascorso questo tempo, eliminiamo la pellicola e laviamo i piedi con acqua tiepida. Il risultato finale ci stupirà. Avremo una pelle morbida, idratata e nutrita.

