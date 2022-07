Il periodo estivo è perfetto anche per sperimentare nuove tipologie di manicure. Una delle prime impressioni che ci si fa di una persona passa anche attraverso le mani. Sicuramente, mani ben curate faranno un’impressione migliore rispetto a unghie rosicchiate e rovinate. Per questo motivo le donne sono sempre alla ricerca di nuove tendenze per dare sfogo alla propria fantasia.

Ogni stagione ha le sue mode anche in fatto di unghie e questa calda estate non è da meno. Tra le tendenze dello scorso autunno c’era una french manicure leggermente diversa dal solito. Oggi, invece, si andrà alla scoperta dei nuovi colori per l’estate.

Smalti colorati per unghie di tendenza e mani perfette nell’estate 2022

Tra le mode troviamo una manicure particolare che potrebbe fare storcere il naso agli amanti dei colori sobri. Infatti, una delle tendenze dell’estate è proprio una sorta di french manicure laterale. Bisognerà, innanzitutto, realizzare una classica base per poi arricchirla lateralmente con un arancione, un giallo fluo, un verde, rosa o un blu elettrico. Ottimo scegliere il medesimo colore per tutte le unghie ma anche optare per cinque colori diversi a seconda dell’unghia.

Oltre a questo, poi, si potranno scegliere diverse decorazioni dalle più alle meno semplici da realizzare. Tra queste, troviamo unghie arcobaleno o unghie con smile. Le più ardite, poi, potranno chiedere alla professionista di fiducia unghie squadrate con french giallo fluo e, sull’anulare una decorazione. Alcuni consigliano una palma scura su sfondo arancione e giallo. Decorazioni difficili da realizzare e, per questo motivo sarebbe preferibile affidarsi ad un centro estetico.

Cosa comprare

Tra gli smalti da comprare online o in negozio ne possiamo trovare di diverse tipologie e, soprattutto, prezzo. Da quelli più costosi di grandi marchi, a quelli low cost. Sarà sufficiente capire quanto si voglia effettivamente spendere.

In negozi come Kiko sarà possibile acquistare smalti fluo, dall’arancione al giallo passando per il verde a 4,99 euro. Sempre dello stesso genere, possiamo provare quelli della Layla a 5,50 o della Pupa a 3,90 euro. Chi, invece, vuole e può spendere di più potrà scegliere quelli di grandi marchi. Da quelli Gucci a 30 euro, a quelli Chanel al medesimo prezzo. Ecco gli smalti colorati per unghie di tendenza nell’estate 2022.

