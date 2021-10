Noi italiani pensiamo di essere un popolo fiero del suo passato e della sua storia. In realtà, quando andiamo all’estero spesso ci sentiamo meno e, come ricordava il grande Gaber, “del mondo occidentale siamo la periferia”.

Certo, non possiamo vantarci di larghe parti del nostro recente passato storico e nemmeno di primati legati alla criminalità organizzata. Tuttavia, oltre all’inestimabile valore culturale e archeologico che abbiamo, eccelliamo nel Mondo in alcune cose. Purtroppo, però, in pochissimi sanno che noi italiani siamo i primi al Mondo in queste cose. Vediamo quali sono.

L’orto botanico e la farmacia più antichi

Il più antico orto botanico del Mondo lo troviamo nell’Italia settentrionale, e precisamente in Veneto. Padova ospita, infatti, dal 1545 un orto botanico che non smette di stupire tutti per le sue 6000 piante raccolte. Grande importanza va alle piante mediche, che da secoli cercano di affievolire i dolori degli uomini. Tuttavia, nell’orto botanico di Padova troviamo anche molte piante velenose che gli esperti studiano ancora, così come piante molto rare.

Sempre per restare nel tema della cura del corpo, l’Italia ospita anche la più antica farmacia d’Europa. Questa volta dobbiamo andare a Firenze, all’officina profumo-farmaceutica di Santa Maria Novella.

La sua storia è incredibile: nel 1221 i frati domenicani cercavano di aiutare la popolazione fiorentina con le loro creazioni farmaceutiche. Si trattava, infatti, di distillati derivanti da un sapiente uso di erbe medicinali. Nel Seicento la bottega assunse anche i connotati di profumeria Ancora oggi accoglie i clienti con la stessa competenza di sempre.

Di biblioteche nell’antichità ce ne sono state moltissime. Tuttavia, è a Verona la biblioteca più antica ancora aperta al pubblico.

Infatti, la Biblioteca Capitolare di Verona affonda le sue radici nel sesto secolo dopo Cristo. In particolare, dal 517 d.C. hanno studiato tra i suoi banchi delle personalità davvero illustri: Dante, Petrarca e la leggenda parla pure del figlio di Carlo Magno. Tra i suoi scaffali troviamo anche la copia originale dell’Indovinello Veronese, il primo manoscritto in volgare italiano mai trovato al Mondo.

Infine, sempre per restare nella cultura non possiamo non essere fieri dell’Università di Bologna. Si tratta della prima università occidentale, fondata nel 1088. Dalla sua Università Bologna ha anche acquisito nel tempo il soprannome di “dotta”.

