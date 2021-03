Con il passare del tempo il nostro viso subisce numerosi cambiamenti. Cominciano la comparsa di antiestetiche rughe che caratterizzano i nostri occhi e il contorno delle labbra. Il viso appare stanco ed è appesantito da borse e occhiaie.

Questo processo è inevitabile, tuttavia possiamo ritardarne gli effetti prendendoci cura della nostra pelle, sia attraverso una sana alimentazione che attraverso automassaggi e prodotti specifici. Di fondamentale importanza è anche la postura. Di fatti le posture sbagliate favoriscono la comparsa di rughe e contratture muscolari che invecchiano il nostro corpo e il nostro viso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Anche il make up ci aiuta in alcuni casi a nascondere delle piccole imperfezioni. Con i segni del tempo però è necessario fare qualche accorgimento sull’applicazione di alcuni prodotti.

Ma ecco gli errori da non fare quando si truccano gli occhi per non sembrare più vecchie:

evitare di creare il classico occhio da gatto, che appesantisce la palpebra e la rende ancora più cadente;

non applicare la matita nera sulla rima palpebrale, perché questo rimpicciolisce ancora di più l’occhio;

non eccedere con l’illuminante che stratifica e mette in risalto le imperfezioni.

Cose da fare

Tuttavia il make up può anche essere utilizzato per valorizzare l’aspetto dell’occhio. Vediamo come:

utilizzare una matita per occhi bianca sulla rima palpebrale per aprire l’occhio;

applicare l’eyeliner a intermittenza senza creare una linea continua, in modo da non accentuare le rughe;

mettere dell’illuminate sulla parte superiore della palpebra per aprire l’occhio, e anche all’interno nell’angolo;

immancabile è l’applicazione del mascara.

Ulteriori consigli

Abbiamo visto gli errori da non fare quando si truccano gli occhi per non sembrare più vecchie e i consigli per apparire al meglio.

Per rallentare l’invecchiamento inoltre è possibile adottare uno stile di vita sano, eliminando le cattivi abitudini come alcool e fumo. Ma anche applicare la crema solare protettiva ogni giorno e idratare la pelle con costanza e con prodotti adatti.

Approfondimento

Tutti possono eliminare le zampe di gallina con questo metodo economico e fai da te