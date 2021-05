Non tutti hanno la fortuna di avere in casa, un bagno spazioso, arioso e illuminato da luce naturale. Spesso siamo in presenza di piccoli spazi, ricavati in un secondo momento, che non presentano finestre.

Un bagno cieco, può rivelarsi un vero e proprio problema, perché non avendo luce e ricambio d’aria, è soggetto a condensa e muffe. Ma ci sono delle soluzioni che possiamo adottare per risolvere questi problemi.

Come arredare e abbellire un bagno senza finestre

Il bagno è quella parte della casa che accoglie i nostri momenti di relax. Renderlo confortevole è fondamentale, vuol dire rendere piacevoli e gradevoli questi momenti.

Ecco delle strepitose idee per arredare un bagno senza finestre e renderlo luminoso, arioso e fresco senza spendere troppi soldi.

Illuminazione

Iniziamo da questa parte fondamentale. Un bagno cieco non riceve luce naturale dall’esterno. Quindi ha bisogno di punti luce nelle zone strategiche. Le zone da individuare sono, il soffitto e il lavabo. Per la zona del lavabo possiamo acquistare un mobiletto che ha il punto luce incorporato. Esistono varie soluzioni, anche lampade che simulano la luce naturale.

Le pareti

In presenza di un bagno piccolo e senza finestre la scelta giusta è quella di optare per un colore chiaro. Donerà luminosità alla stanza. Colori come il crema, i colori pastello che donano relax, ma anche il semplice bianco. Scelta tradizionale ma elegante.

La scelta dei colori scuri incupirebbe troppo il nostro bagno. Ricordiamoci sempre di optare per delle pitture antimuffa.

Specchi e arredi

Lo specchio è uno dei complementi d’arredo fondamentali del bagno. Posizionato sulla parete centrale dona luce e profondità alla stanza. Lo sceglieremo in base allo stile del nostro bagno. Un piccolo consiglio è quello di sceglierne uno, con dei faretti, così da risolvere il problema della luce.

Scegliamo arredi dalle nuance chiare, in stile con le pareti. In legno o in acciaio per un bagno più moderno.

Sfruttiamo lo spazio in altezza, posizionando delle mensole. Ci serviranno per poggiare delle ceste di vimini contenenti prodotti di uso quotidiano, delle piante e degli asciugamani arrotolati.

Non sovraccarichiamo il bagno con altri arredi inutili ed eccessivi. Potrebbero darci una sensazione di soffocamento.

Qualche altro consiglio

In un bagno cieco stiamo molto attenti al sistema di ventilazione.

La mancanza di finestre e il mancato riciclo di aria possono provocare condensa e muffe. E’ dunque obbligatorio per legge applicare un sistema di ventilazione adeguato.

