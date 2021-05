In Italia ci sono luoghi e tradizioni particolari che sono sconosciute ai più. Oggi parliamo di una di queste particolarità. Infatti quasi nessuno lo sa, ma in Liguria esiste un principato che quasi nessuno conosce e che ha una storia veramente particolare. Vediamo insieme di cosa si tratta.

La storia

Stiamo parlando del principato di Seborga, situato in provincia di Imperia sulla riviera di Ponente. Questo piccolissimo territorio a metà degli anni ’50 del secolo scorso ha deciso di reclamare a gran voce la propria autonomia dall’Italia.

Questo desiderio si basa su una presunta mancanza di legittimità per quanto riguarda l’annessione di questa parte della Regione al regno di Sardegna. Questa volontà non è mai stata praticamente presa in considerazione dalle Autorità, ma ci sono delle particolari usanze in questo piccolo paese che possono sembrare particolari e bizzarre, ma che si rivelano decisamente interessanti.

La legislazione

Questo Comune, essendosi autoproclamato principato, presenta dei ruoli istituzionali a parte. Infatti i cittadini eleggono un principe che però non ha degli effettivi poteri. Attualmente il ruolo lo ricopre per la prima volta una donna, Nina Menegatto.

Seborga ha una sua moneta, il luigino, che però non viene utilizzata nelle transazioni commerciali ed è solo venduta a scopo collezionistico e folkloristico.

I membri di questa comunità possono far richiesta di passaporti, carte di identità che presentino il logo della città. Lo stesso vale anche per le targhe automobilistiche che però devono avere anche il loro corrispettivo italiano.

Nessuno lo sa, ma in Liguria esiste un principato che quasi nessuno conosce e che ha una storia veramente particolare. Se si è interessati a sapere altri meravigliosi posti da visitare nella nostra Penisola, basta dare uno sguardo alle nostre rubriche. Qui parliamo di tre posti quasi sconosciuti: “I tre magici posti in Italia che ci permetteranno di volare con la fantasia in mete esotiche e lontane a poco prezzo”.