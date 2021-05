Spesso il supermercato è un palcoscenico molto gettonato per i buoni propositi. In questo contesto, infatti, molti di noi riempiono il carrello con verdura e frutta, spinti da una dieta imminente o semplicemente dai buoni propositi. Puntualmente, però, molti di questi alimenti vengono lasciati lì e cominciano a deperire fino a quando non ci vediamo costretti a buttarli. Oggi spieghiamo come salvare in corner uno di questi. Ecco perché buttare via le banane annerite è un errore madornale: ecco due modi per utilizzarle al meglio.

Perché le banane annerite non sono cattive

Spesso quando vediamo la buccia di una banana che è diventata completamente scura la trasferiamo subito nel cestino senza nemmeno aprirla. Invece dovremmo verificarne almeno la condizione perché spesso il frutto all’interno si presenta solo un po’ ammaccato e quindi perfettamente utilizzabile. Inoltre quando quest’ultimo è bello maturo è perfetto per la preparazione di certi dolci. Vediamo insieme quali.

Due ottimi dessert

I candidati ideali sono per l’appunto il banana muffin e il banana bread. Entrambi questi dessert sono nati proprio come soluzione per non buttare via inutilmente questo frutto.

In entrambi i casi, infatti, basta ridurre quest’ultimo in poltiglia con una forchetta e aggiungere dello yogurt greco e delle uova. Dolcificare poi con dello zucchero e aggiungere il lievito e la farina. La differenza sta nella forma. I muffin sono più piccoli e divisi per pezzi. Invece il banana bread è un unico panetto da tagliare a fette.

Oggi abbiamo spiegato come mai buttare via le banane annerite è un errore madornale, essendoci due modi per utilizzarle al meglio. Se si è interessati a scoprire altri metodi per recuperare certi alimenti rimasti troppo a lungo in dispensa, basta leggere questo pezzo che spiega come dar nuova vita ai cereali. Per leggerlo basta cliccare qui: “Riciclare i cereali secchi e inutilizzabili è facile se si usa questo metodo per creare un dolce croccante e indimenticabile”.