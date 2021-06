Per gli sportivi ma anche per le persone che si trovano ad avere un infortunio al tendine d’Achille la rieducazione è lunga. È necessario consultare un medico, prendere i medicinali e seguire le prescrizioni che sono indicate.

In seguito, bisogna avere pazienza e spesso seguire un programma di rieducazione con un fisioterapista.

Cosa fare in caso di tendinite e come possiamo aiutarci nella vita quotidiana

Innanzitutto, se soffriamo di tendinite non dobbiamo stare fermi ma muoverci nel modo giusto e quindi ecco 5 esercizi per guarire rapidamente facendo un allenamento mirato.

Anche se la medicina ci aiuta poi il lavoro più grosso sta a noi. Dobbiamo prendere delle nuove abitudini, fare attenzione ai movimenti e ai tipi di scarpe che indossiamo. Ci sono quindi tutte delle accortezze che dobbiamo considerare per una corretta guarigione:

massaggiare;

stiramento del tendine;

stiramento del polpaccio;

rinforzo del tendine;

rinforzo dei polpacci.

Se soffriamo di tendinite non dobbiamo stare fermi ma muoverci nel modo giusto e quindi ecco 5 esercizi per guarire rapidamente facendo un allenamento mirato

Stando seduti cominciamo con massaggiare il tendine appoggiando il piede sull’altra gamba. Prendiamo il tendine fra il pollice e l’indice della mano opposta e massaggiamo dall’alto verso il basso. Scendiamo poi fino alla pianta del piede e al tallone ed esercitiamo una pressione con l’altra mano. Il tutto per la durata di 5 minuti almeno una o due volte al giorno.

Stiriamo poi i tendini e i polpacci come di consueto quando facciamo stretching. Facciamo attenzione a non forzare troppo se sentiamo dolore. Appoggiamoci ad un muro e nel caso mettiamoci su uno scalino per muovere il piede in su e in giù. Questo sarà uno stiramento perfetto per il tendine e anche per i polpacci.

Per rinforzare mettiamoci in punta di piedi e abbassiamo ed alziamo il corpo. Anche in questo caso possiamo essere appoggiati ad un muro e in piedi sul pavimento o su uno scalino.