Per alcuni di noi l’estate non significa soltanto spiaggia e relax. Nonostante l’Italia offra alcune delle spiagge più belle del mondo, c’è chi ama immergersi nella natura per una vacanza all’insegna dell’adrenalina. Oggi noi di ProiezionidiBorsa abbiamo selezionato le migliori location del Paese per praticare discipline come il bungee jumping, lo ziplining e il rafting. E se amiamo gli sport estremi quest’estate non possiamo perderci questi incredibili luoghi tutti italiani immersi nella natura incontaminata.

Bungee Jumping e Ziplining

Da molti anni il bungee jumping è l’icona degli sport estremi e sta spopolando anche in Italia. Ecco perché se vogliamo provare il brivido di gettarci nel vuoto con un elastico non possiamo perderci il Parco Nazionale della Majella, in Abruzzo. Ad attenderci c’è un ponte alto 100 metri. E se l’altezza non è sufficiente possiamo provare anche l’Oasi Zegna in provincia di Biella. Il ponte Colossus del parco è alto 152 metri.

Se invece il nostro sogno è quello di planare nel vuoto la nostra destinazione sarà Rocca Massima a Latina. Qui potremo praticare lo ziplining, ovvero la simulazione di volo attaccati a un cavo d’acciaio. E il percorso è il più lungo del mondo con i suoi oltre duemila metri di lunghezza.

Se amiamo gli sport estremi quest’estate non possiamo perderci questi incredibili luoghi tutti italiani immersi nella natura incontaminata: rafting e canyoning

Chi ama pagaiare nelle acque più impetuose non può assolutamente perdersi le rapide della Dora Baltea in Valle D’Aosta. Qui si allenano i professionisti del rafting e in estate potremo provare l’emozione di risalire le correnti anche con la luna piena. Da soli o in gruppo.

Se preferiamo il canyoning e amiamo percorrere i corsi d’acqua solo con l’aiuto delle nostre gambe possiamo optare per l’Orrido di Bellano a Lecco. L’Orrido è una gola naturale vecchia milioni di anni al cui interno troveremo cascate, fiumi secolari e torrenti ormai prosciugati. Il percorso è completamente attrezzato e permette a tutti di godere del contatto con la natura attraversando le numerose passerelle sospese tra le rocce.