Non è raro trovarsi al banco della frutta e avere davanti prodotti fuori stagione. Nei mercati estivi già compaiono l’uva e le susine, ci sono ancora i melograni, per non parlare della frutta esotica. Invogliati dal caldo afoso e dalla necessità di cibi ricchi d’acqua e zuccherosi, non ci chiediamo quali conseguenze possa avere scegliere cibi non di stagione.

Infatti ecco cosa succede se mangiamo frutta fuori stagione e gli effetti negativi inaspettati. Siamo abituati a non far caso alla stagionalità, grazie all’importazione e alla produzione continua di prodotti da altri Paesi. Il problema è che non ci si rende conto di cosa sta dietro la scelta di comprare uva in estate per esempio. La prima cosa a doverci sconvolgere è che la frutta e anche la verdura fuori stagione sono prodotte artificialmente.

Ciò significa che o crescono in serre riscaldate, oppure provengono da luoghi lontani migliaia di chilometri lontano da noi. Spesso, per garantire la produzione, questi prodotti sono addizionati con sostanze poco naturali (fertilizzanti, concimi chimici, antiparassitari) e fatte maturare artificialmente. L’impatto negativo sull’ambiente e anche sul nostro corpo è veramente importante. Ma vediamo cosa succede quando i prodotti provengono da molto lontano.

Per trasportare una cassa di anguria dal Brasile all’Europa ci sono costi esorbitanti. Si parla di consumo di petrolio, di gas e anidride carbonica emessa e di 9 mila Km percorsi. Stessa cosa può valere per l’uva prodotta in Sud America e importata in Italia nel periodo estivo, oppure per gli avocado che amiamo mangiare in inverno. Questa è la ragione per cui i prezzi di questa frutta sono spesso esorbitanti. Il costo di produzione è talmente alto da non poter vendere che a prezzi altissimi. Cosa che non accade con i prodotti di stagione e con quelli a chilometro 0.

Inoltre, la frutta perde totalmente di sapore perché cresce in ambienti e con metodi non naturali. Quindi all’apparenza perfetta di una susina venduta a luglio, corrisponderà poco sapore e dolcezza. Per non parlare di ciò che accade al nostro corpo. I fertilizzanti a base di nitrati usati nell’agricoltura intensiva sono nemici della salute dell’organismo umano. Altri agenti chimici tossici, non visibili, perché presenti in quantità minime e insapore mostrano effetti negativi sull’organismo nel corso degli anni. Per questo si dovrebbe scegliere sempre di acquistare prodotti di stagione, di agricoltura biologica e del proprio territorio per essere certi della loro qualità.