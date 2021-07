Poco prima dell’avvento della pandemia avevamo trattato quali fossero gli sport maggiormente consigliati, e quali no, per chi aveva passato la soglia dei 60 anni. Prendendo spunto direttamente dai dati ufficiali del CONI e dalle varie federazioni sportive, il tennis e il nuoto erano risultati in testa alla classifica. Parliamo ovviamente di sport praticati su un campo o in piscina, senza nulla togliere alle passeggiate e alle corse. Adesso che siamo tornati più o meno alla normalità anche sportiva ecco lo sport che dopo i 60 anni protegge il cuore e abbassa la glicemia. I dati vengono direttamente dalla SIGCE, la Società italiana di cardiologia geriatrica che ha raccolto gli esiti delle visite mediche.

Da sempre uno sport avvicinato alla terza età

Non è un segreto che il tennis sia da sempre considerato uno sport benefico per il cuore, ma anche per la mente. A livello fisico, infatti ci dà la possibilità di svolgerlo con ritmi che possiamo scegliere a seconda delle nostre condizioni fisiche. A livello mentale in ogni scambio, quindi ripetutamente, il nostro cervello è chiamato a ideare il punto vincente. A differenza, infatti di altri sport che consentono delle pause, il tennis, nonostante logicamente ci siano degli attimi di tregua, è un continuo susseguirsi di azioni.

Ecco lo sport che dopo i 60 anni protegge il cuore abbassando la glicemia

Stando quindi a quanto emerso dalle visite medico sportive e dai dati raccolti ufficialmente dalla SICGE, chi gioca a tennis dopo i 60 anni con una certa frequenza, ha dimostrato:

un’ipertensione decisamente più bassa di chi non pratica questo sport;

un aumento della prevenzione del diabete e della glicemia alta;

una massa corporea più magra e tonica;

una salute cardiaca decisamente positiva con maggiori possibilità di prevenire eventi cardiaci pericolosi.

Ricordiamo che il tennis è comunque uno sport impegnativo e per questo qualora decidessimo di iniziare a praticarlo è bene sottoporsi a una visita medica di idoneità sportiva. La prevenzione di qualsiasi evento cardiaco passa anche infatti dalle visite pre-agonistiche.

