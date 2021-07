Su queste pagine abbiamo parlato spesso di quanto sia diffusa l’ipertensione e di come tenerla sotto controllo grazie a un’alimentazione corretta. In molti casi, però, mangiare bene non è sufficiente e siamo costretti a ricorrere a una cura farmacologica. Ma la scienza mette in guardia dell’uso di alcuni farmaci molto comuni, quelli a base di idroclorotiazide. Facciamo attenzione a questi medicinali per l’ipertensione, aumentano il rischio di cancro alla pelle.

L’idroclorotiazide e i rischi per la salute

L’idroclorotiazide è il principio attivo di moltissimi farmaci per curare l’ipertensione e altre patologie come edemi e insufficienze cardiache. Ma alcune ricerche scientifiche danesi sottolineano come l’uso prolungato di questi medicinali aumenti il rischio di alcuni carcinomi maligni della pelle. E questo perché rende le persone in cura più sensibili agli effetti nocivi della luce solare.

Risultati che anche EMA e AIFA, gli organi di farmacovigilanza, hanno recepito stilando un vademecum da seguire per le cure a base di idroclorotiazide.

Attenzione a questi medicinali per l’ipertensione aumentano il rischio di cancro alla pelle: cosa fare

Se siamo in cura con questi farmaci non dobbiamo farci prendere dal panico. In primo luogo dobbiamo consultare il medico e capire con lui se ci sono altri medicinali meno pericolosi.

Se non ci sono, possiamo adottare delle regole di comportamento che ci permetteranno di ridurre notevolmente i rischi. Controlliamo sempre la pelle per vedere se sono comparse macchie o nuovi nei sospetti. In secondo luogo proviamo a ridurre, soprattutto in estate, il tempo che passiamo sotto il sole. E se non vogliamo rinunciare alla vacanze al mare utilizziamo sempre una crema protettiva. Magari spalmandola più volte nel corso della giornata. Le uniche persone che dovrebbero evitare sempre l’idroclorotiazide sono quelle che hanno già sofferto di di tumori alla pelle. Per loro il rischio è molto più alto.

