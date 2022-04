Ci eravamo dimenticati del problema. L’inverno, infatti, le tiene lontane e, per fortuna, per qualche mese, non ci siamo più domandati che fine avessero fatto. Invece, il primo caldo, non solo ha risvegliato la natura, ma anche questi animali fastidiosi per la nostra casa.

Non demonizziamo le formiche, ma, certo, sono una bella seccatura in una abitazione. In particolare, se abbiamo qualche bella pianta sul balcone, diventando per loro un richiamo. Per non parlare di qualche briciola dolce, caduta in casa, che diventa una sirena per le formiche, alla quale non si resiste.

Basta davvero poco per fare un tranello che possa eliminarle definitivamente

Invece, ci svegliamo alla mattina ed ecco che ce le ritroviamo in cucina. Da dove siano sbucate non si sa, anche se la fila potrebbe darci la risposta. Hai voglia, poi, a disinfettare, perché, inevitabilmente, torneranno ad invaderci il locale. Che fare? Rinunciare? Assolutamente, no.

Ad esempio, come vedremo, basta insetticidi costosi, ma è utile questa farina per eliminare formiche e insetti. Avevamo già visto, con ProiezionidiBorsa, quanto i fondi di caffè fossero fondamentali da questo punto di vista. Invece di buttarli via, dovremmo posizionarli in posti strategici per tenerle alla larga. Così come lo yogurt scaduto è utile da questo punto di vista.

Un altro rimedio killer per loro è quello fatto organizzando una sorta di trappola. Non serve neanche complicarsi la vita, perché basta aprire la dispensa per trovare la risposta alle nostre preghiere. Anche perché non tutti amano gli insetticidi e cercano risposte alternative. Bene o male, quasi tutti abbiamo in casa del bicarbonato di sodio e dello zucchero a velo. Cosa dovremo fare? Mischiare, in parti uguali, le due sostanze, e piazzarle nei punti dove si annidano.

Per eliminare le formiche e insetti molti usano bicarbonato e zucchero, fondi di caffè o degli insetticidi, ma dovrebbero provare con questa farina che costa poco e dagli effetti davvero portentosi

Ovviamente, lo zucchero diventa una sorta di esca per loro, mentre il bicarbonato di sodio, ingerito, si trasforma in un alimento letale per loro. Un po’ come si faceva una volta con il pezzetto di formaggio nella trappola per i topi. O buttare l’acqua bollente nel bagno per eliminare i moscerini.

Ma c’è un alimento che pochi conoscono che è altrettanto efficace. E non solo in casa contro le formiche, ma anche scarafaggi e insetti della casa. Si tratta della terra di diatomee, meglio conosciuta come farina fossile. Deriva da piccole alghe unicellulari. È efficace perché, una volta ingerita, arriva a scomporre l’esoscheletro degli insetti, grazie agli affilati microscopici bordi. Inoltre, assorbe i liquidi dell’animale, facendolo disidratare.

Non dovremo fare altro che cospargere delicatamente uno strato sottile di questa farina, su davanzali, sotto il frigo e armadietti, intorno ai bidoni della spazzatura. E dovremo ripetere l’operazione, ogni giorno, finché saranno estinte completamente. La si può comprare facilmente online o in negozi specializzati.

Approfondimento

Molti usano sale e aceto per eliminare le erbacce del giardino e allontanare formiche e parassiti ma ci sono anche questi modi che funzionano e fanno spendere meno