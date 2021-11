Tra più di un mese è Natale e quale migliore occasione come questa per esprimere tutto il nostro affetto?

In base alle caratteristiche della personalità di ogni segno zodiacale, un regalo può essere migliore rispetto ad un altro. Quindi, ecco cosa regalare al partner e agli amici in base al segno zodiacale che li renderà felici.

Ariete, Leone e Sagittario

L’Ariete è dinamico, determinato e passionale. Insomma, le caratteristiche di un guerriero. Se il destinatario è uomo consigliamo qualcosa che abbia a che fare con lo sport, se donna qualcosa che esprima grinta come dei maglioni con la scritta “girls rule” oppure un rossetto rosso come il colore di Marte che lo governa.

Il Leone è un segno con spirito avventuriero, coraggioso e orgoglioso. Caratteristiche di un leone vero e proprio. Sia per l’uomo che per la donna consigliamo qualcosa che abbia a che fare con l’avventura, come dei biglietti per un parco avventure o per un viaggio.

Il Sagittario è un segno energico, istintivo, curioso e creativo. Se uomo regaliamo qualcosa che abbia a che fare con il mondo del “fai da te”, se donna qualcosa inerente alla pittura.

Toro, Vergine e Capricorno

Il Toro è paziente, calmo, riflessivo e apprezza le cose materiali, purché siano belle. Quindi possiamo sbizzarrirci. Se il destinatario è uomo una bottiglia di buon vino o una degustazione, se donna un capo alla moda.

La Vergine è passionale, razionale, precisa e ordinata. Per questo motivo, se uomo un orologio mentre se è donna qualcosa che aiuti a organizzare meglio i suoi impegni, come un porta carte, per esempio.

Il Capricorno è prudente, razionale, ambizioso e riservato. Se è uomo consigliamo qualcosa inerente alla sua professione, se donna un profumo.

Gemelli, Bilancia e Acquario

I Gemelli sono divertenti, carismatici e con un’ottima capacità comunicativa. Se è uomo un capo alla moda, se donna un prodotto di bellezza o di make up.

La Bilancia è il segno per eccellenza per l’amore verso tutto ciò che è bello, come l’arte. È semplice da stupire, per cui possiamo sbizzarrirci. Se uomo un profumo, se donna un libro.

L’Acquario è determinato, con spirito libero e sognatore. Se è uomo consigliamo qualcosa che abbia a che fare con la tecnologia, se donna smalti dai colori sgargianti.

Cancro, Scorpione e Pesci

Il Cancro è romantico, molto attaccato a valori come l’amore e la famiglia. Se uomo un bel pigiama o una vestaglia chic, se donna una cornice con le foto.

Lo Scorpione è forte e allo stesso tempo sensibile e amante dell’estetismo. Sia per l’uomo che per la donna consigliamo qualcosa per la cura del corpo oppure qualcosa che abbia a che fare con la moda.

I Pesci sono romantici e geniali. Per l’uomo consigliamo qualcosa che abbia a che fare con la fotografia, se donna un biglietto per il teatro o per un concerto.

Insomma, possiamo sbizzarrirci e non solo in occasione del Natale. Visto che si avvicina la fine di quest’anno, ecco quale sarà il segno più fortunato del 2022.