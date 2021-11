Seguire i consigli di moda è una cosa che accomuna milioni di persone, specialmente in Italia. E non è un caso se la settimana più famosa e attesa si svolga proprio nella sua “capitale” (della moda): Milano. Come sosteneva una delle più grandi stiliste “la moda passa, lo stile resta”, la moda può passare per poi tornare alla ribalta.

È il caso di questa borsa degli anni ’80 talmente soffice che sembra di toccare un peluche, per esempio. Per questo motivo, il team di ProiezionidiBorsa è sempre pronto per informare i Lettori circa le tendenze all’ultimo grido.

Tornando alla stilista di fama mondiale, che ha rivoluzionato il mondo della moda e soprattutto il modo di indossare, Coco Chanel, consigliamo di leggere questo libro bestseller per scoprire come ha ideato il profumo più famoso al Mondo: Chanel n. 5.

La stilista ha avuto il suo boom di successo a partire dagli anni ‘20 e vincendo l’Oscar della Moda negli anni ’60 circa. Questi anni rappresentano una svolta nel modo di vivere la moda. Infatti, in seguito ai fatti storici che si sono susseguiti in quegli anni, la moda assume una nuova personalità.

Non si tratta più solo di una moda elegante e raffinata ma di una moda “popolare”, definita cioè dai giovani dell’epoca perché bisognosi di proclamare la propria indipendenza, intraprendenza e ribellione. Non a caso si tratta degli anni delle rivolte studentesche e di tanti altri fatti storici molto importanti, che daranno l’avvio agli anni ’70 e alla nuova cultura punk.

Per tutti questi motivi, possiamo immaginare quanto sia vasta la moda di quegli anni. E ritorna di moda questa tendenza anni ’60 per l’inverno che renderà favolose anche le over 50.

Lo space look

Come suggerisce la più famosa rivista di moda Vogue, quest’inverno prepariamoci a decollare! Una delle tendenze più in voga degli anni ’60 era lo space look. Il termine deriva dall’inglese e significa “spazio”, quindi prepariamoci ad assistere a tubini argentati con un minimo di figure geometriche, minigonne argentate, occhiali grandi che coprono la maggior parte del viso e tanto altro.

Questa tendenza è stata lanciata da stilisti del calibro di Valentino, Armani, Ferragamo e Balenciaga. Viene esaltato il progresso tendente al futuro ma al contempo ancorato al presente. Una moda davvero “spaziale”!

Ritorna di moda questa tendenza anni ‘60 per l’inverno che renderà favolose anche le over 50

Questi nuovi look staranno benissimo sia a 20 che a 30 anni e persino alle over 50. Donne libere di esprimere il proprio essere e la propria personalità, capaci di osare, di rischiare. L’argento è un colore elegante e allo stesso tempo associato ad uno spirito forte, proprio come le bellissime over 50. Per cui cosa stiamo aspettando? Decolliamo!

