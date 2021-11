Eccoci arrivati anche quest’anno in quel periodo dove vento gelido, condizioni atmosferiche avverse e la mascherina compromettono la salute delle nostre labbra. In bagno ci specchiamo e vediamo le nostre labbra davvero ridotte male: arrossate, secche e, per questo, anche con qualche taglietto doloroso.

In un nostro recente articolo spiegammo come preparare in casa un efficacissimo burrocacao fai da te. Ma a volte un uso giusto e costante di quest’ultimo non è sempre sufficiente. Non solo burrocacao, per avere le labbra in perfetta forma proviamo anche questi rimedi del tutto naturali e a basso costo. Dovremmo, quindi, affidarci a una cura più scrupolosa per rimpolpare e far tornare bella la nostra bocca.

Quello che ci serve è un vero e proprio trattamento di bellezza, come per qualsiasi altra parte del nostro corpo. In commercio sicuramente esistono ottimi prodotti da farci consigliare da esperti. Facciamo attenzione, però, agli ingredienti. Paraffina o profumi sintetici potrebbero dare effetti per nulla simpatici. Per questi motivi e per avere la soddisfazione di fabbricare dei prodotti naturali tutti nostri, ecco i trattamenti per le nostre labbra.

Scrub esfoliante

Questo è il primo dei tre passaggi che darà nuova vita alla nostra bocca screpolata. In un piccolo contenitore inserire olio di oliva e un cucchiaio di zucchero di canna amalgamando il tutto. Raccoglierne una piccola parte con uno spazzolino con le setole morbide e passarlo con leggerezza sulle labbra. Subito noteremo le labbra più lisce e levigate.

Miele e burro di karité

Dal passato che si tramanda questo rimedio per le labbra screpolate e i piccoli taglietti. Miscelando i due ingredienti otteniamo una pasta un po’ appiccicosa ma davvero risolutiva. Da stendere uniformemente, dopo lo scrub, prima di andare a letto la notte. Molto simile è un burrocacao che si prepara in pochi minuti. Sciogliere in un pentolino la cera d’api solida (in tutte le erboristerie) insieme a olio di mandorla o d’oliva. Mettiamo l’impasto ottenuto in un contenitore da far solidificare in frigorifero.

Olio di cocco e di ricino

Arrivati al terzo trattamento è evidente che gli oli sono davvero fondamentali per la cura delle labbra. Le loro proprietà fanno si che la bocca li assorba in maniera veloce, con un semplice massaggio. Mescolare quello di cocco con quello di ricino farà si che le labbra si rimpolpano e le eventuali screpolature si rimarginino.