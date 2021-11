Manca più di un mese al Capodanno, quando diremo addio al 2021 e, in questi casi, tutti facciamo i conti con l’anno appena trascorso. Pensiamo ai momenti piacevoli, a quelli brutti, ai rimpianti, alle delusioni. Si tratta di un momento emotivo molto forte, che ci fa riflettere e migliorare durante l’anno che verrà.

Alcuni segni zodiacali hanno trascorso un 2021 (che ancora non è terminato, per cui può succedere di tutto) instabile. Purtroppo, quegli stessi segni zodiacali dovranno tenere duro e stringere i denti, perché ancora non è finita. Ma come si suol dire, si chiude una porta e si apre un portone!

Per cui sarà una fine dell’anno disastrosa per questi 3 segni zodiacali, che però avranno una rivincita in amore e fortuna nel 2022.

I 3 baciati dalla s-fortuna

Non è stato un anno facile per l’Ariete, che ha dovuto lottare con le unghie e con i denti per superare gli ostacoli che si sono susseguiti nel corso dell’anno. La parola che meglio descrive questo 2021, sicuramente, è altalenante. L’Ariete è uno dei segni più forti dell’oroscopo anche grazie all’influenza di Marte, che rappresenta l’energia positiva che si irradia sotto il profilo della passionalità, della determinazione e della forza. Peccato che quest’energia è stata trasformata in un eccesso tale da peggiore la situazione anziché migliorarla. L’abbiamo visto nell’ultimo weekend di ottobre che, dopo tanta sofferenza a livello sia fisico che emotivo, c’è stata una ripresa. Ma a dicembre la situazione potrebbe nuovamente precipitare, salvo poi migliorare con l’arrivo dell’anno nuovo.

Non proprio buone notizie anche per i Gemelli, che ultimamente non stanno passando un bel periodo. Il segno più divertente e più manipolatore. Purtroppo anche il mese di dicembre sarà altalenante, tra piccoli momenti di svago e relax e altri ostacoli da superare. Teniamo duro negli ultimi giorni dell’anno, perché con il nuovo gli astri torneranno favorevoli.

E con questa premessa chiudiamo con il Toro, che tornerà alla ribalta con il nuovo anno ma che purtroppo non trascorrerà un dicembre sereno. A causa dell’opposizione di Saturno e Giove, i nati sotto il segno del Toro ne vedranno di tutti i colori.

La parola d’ordine è resistere! Stringiamo i denti per la fine dell’anno, perché saremo pronti e carichi a ricevere fortuna e amore con l’anno nuovo. Le cose belle arrivano inaspettatamente e sorridono a chi sa attendere. Le belle sorprese arriveranno sia per chi è single, sia per chi è sposato o convivente. Il successo arriverà a 360° gradi. Sarà un anno nuovo, importante per questi 3 segni zodiacali, che avranno una rivincita nella vita. Infatti, ricordiamo che dopo la tempesta c’è sempre il sole!