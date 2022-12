Ecco cosa regalare a Natale a chi ama la moda: 5 regali economici per fare una figura straordinaria

Il Natale si avvicina a grandi passi e molti sono ancora in alto mare per quanto riguarda la scelta dei regali. Ecco perché oggi scopriremo 5 straordinarie idee regalo low cost per le persone più attente alla moda e allo stile. È il momento di capire cosa regalare ai fashion addicted con un occhio ben puntato al risparmio.

La scelta dei regali di Natale è sempre un’operazione difficile. Poche cose sono spiacevoli come vedere negli occhi di una persona poco apprezzamento per un dono che gli abbiamo fatto. E tra le persone più difficili da accontentare ci sono quelle appassionate di moda e che seguono tutte le tendenze di stile del momento. Questo poteva essere vero fino a oggi. Perché ecco cosa regalare a Natale a chi ama la moda. Scegliamo uno dei 5 oggetti che stiamo per scoprire e andremo a colpo sicuro senza spendere una fortuna.

Il maglione a treccia non passa mai di moda

Natale è spesso sinonimo di maglione di lana. Maglione che non solo è bello da indossare. Ma anche da regalare. In rete possiamo trovarne decine di tipologie diverse ma quest’anno tra i più alla moda ci sono i maglioni a treccia con collo alto. Caldi, belli e trendy al tempo stesso.

Il portaborse da armadio è il regalo perfetto per le più disordinate

Solitamente le persone appassionate di moda lo sono anche di accessori e di borse in particolare. E spesso ne hanno decine sparse in ogni angolo della casa. Per questo motivo un ottimo regalo è il portaborse da armadio. Si attacca all’asse centrale, è dotato di scomparti e occupa pochissimo posto. Perfetto per le più disordinate.

I regali per chi ama la storia della moda e sogna di fare carriera

Moda non significa soltanto vestirsi bene e seguire le sfilate. C’è anche chi sogna di lavorare nel settore e di fare carriera nel mondo del fashion. Per loro ci sono addirittura due regali di Natale a tema moda tra cui scegliere. Il primo è il testo “Moda: la storia completa”. Una vera e propria indagine sulla storia del fashion mondiale dalle origini a oggi. Il secondo è il volume “Louis Vuitton. Sfilate” che mette insieme e presenta le varie collezioni della casa di moda francese.

Ecco cosa regalare a Natale a chi ama la moda e ha la passione per il trucco

Non esistono stile ed eleganza senza trucco e make-up. Se abbiamo un’amica che ama seguire le ultime tendenze trucco possiamo regalarle uno specchio illuminato multi-funzione. In rete possiamo trovarne di meravigliosi a poche decine di euro con luci a LED, specchio che ingrandisce e pannelli inclinabili. Identici a quelli dei film più famosi di Hollywood.