C’è Posta per te, il postino Maurizio Zamboni tornerà in TV? Per adesso racconta il suo presente

È il portalettere fidatissimo di Maria De Filippi nelle prime edizioni del programma di Canale 5. Maurizio Zamboni oggi ha 53 anni e da un po’ si dedica ad altro. Ma lo rivedremo sul piccolo schermo?

Storico postino di “C’è Posta per te”, Maurizio Zamboni, il biondo in bici con occhi azzurri oggi si occupa d’altro.

Una carriera che parte dai villaggi turistici, approda in TV e ritorna al primo amore: quello dell’animazione turistica appunto, ma con un’agenzia tutta sua. Quello che non cambia mai è lo studio e la passione per il contatto con l’altro. La relazione intesa come comprensione, rispetto, amicizia. L’energia è quella di un giovanotto con la saggezza di chi, a 53 anni, ha maturato una certa esperienza che continua ad accrescere con l’aggiornamento continuo.

“Televisivi” in termini di empatia si nasce o si diventa? Quanto incide il carattere, la personalità e l’aspetto fisico per “fare televisione”?

«Sicuramente di base ci deve essere una predisposizione allo stare con gli altri e se vogliamo deve piacere lo stare un po’ al centro dell’attenzione. Però c’è da dire che se nei villaggi turistici c’è spazio anche per l’improvvisazione, in TV è diverso. Ci vuole allenamento, esperienza e una grossa professionalità anche nei ruoli più semplici. Ad esempio, in C’è posta per te, prima di fare una consegna dovevo ricordare bene cosa dire e per un anno portavo una cartellina con gli appunti. Sia in C’è Posta per te che in altri programmi come Buona domenica ho visto persone come Maurizio Costanzo, Lippi o Luca Laurenti davvero molto preparati. Molto bravi»

Lei per diverso tempo è stato icona oltre che postino di “C’è posta per te” anche per la particolare simpatia. Ha interpretato un personaggio o sé stesso?

«Me stesso. Assolutamente me stesso». E pare proprio sia così a C’è Posta per te, il postino Maurizio Zamboni riesce a esprimere al meglio il suo talento.

Oggi professionalmente di cosa si occupa?

«Da anni mi occupo di Comunicazione e di Formazione. Ad esempio, ho tenuto un corso molto interessante per imparare a parlare in modo professionale in videocall. In fondo è un po’ come andare in TV e quando lo fai per lavoro è necessario trasmettere professionalità. Poi abbiamo corsi di Public Speaking Style per imparare a parlare davanti le persone. Sembra banale ma non lo è. Bisogna concentrarsi molto su quello che occorre dire, gestire lo stress, l’impatto emotivo. Soprattutto bisogna concentrarsi sul contenuto che deve arrivare all’altro e non rimanere al mittente».

E il linguaggio del corpo? Può tradire….

«Il linguaggio del corpo è tutto un ordine. Se c’è una preparazione e sai cosa vuoi dire, tutto si allinea: il gesticolare e l’espressione del viso. Invece, se è tutto costruito o di circostanza lo si capisce al volo proprio dal viso; quindi, bisogna essere preparati e concentrati su quel che si vuol dire»

E per i casi in cui è opportuno non dire ciò che si pensa?

«Si tratta di educazione e ci vuole, va recuperata. A volte è necessario un filtro».

Perché secondo Lei in TV vincono i reality e i programmi basati sul “sentimento”?

«Perché sono veri. In quelle circostanze le persone dicono la verità e la gente lo capisce. È chiaro che lo staff compie un lavoro prima e anche dopo molto meticoloso, professionale e delicatissimo, però i racconti sono veri. La gente sceglie di dirlo davanti all’Italia a dimostrazione di quanto tiene a una determinata persona, ad esempio. E infatti programmi analoghi reggono negli anni, sono vincenti».

C’è Posta per te, il postino Maurizio Zamboni diventa popolare grazie al fortunatissimo programma. Adesso perché si dedica alla formazione?

«Perché è quello che mi piace da sempre: il piacere di poter aiutare gli altri a migliorare le competenze. Lo facevo già con i villaggi Valtur nel 1994. È la cosa che amo di più e ho un’agenzia di animazione “Anima Vera”. Si tratta di una palestra incredibile perché ti devi rinnovare sempre, aggiornare e spesso prediligo i bambini. Con loro capisco se il mio modo di lavorare e comunicare arriva all’altro perché con i bambini o comunichi in modo sincero e forte o non va».

Progetti per il futuro?

«Sicuramente voglio continuare con i corsi di formazione. Ho scritto un libro dal titolo “Complimenti ottimo discorso” e probabilmente ne scriverò un altro. Vorrei scrivere, raccontare di come entrare in sintonia con l’altro e credo sia un’arte da imparare».

Non fa più televisione?

«Adesso sono in pausa TV. Volevo sviluppare questo mio sogno e per fare le due cose ci vuole tempo e impegno. Quindi, per adesso mi concentro sulla scrittura, i corsi e l’Agenzia». Così da C’è Posta per te, il postino Maurizio Zamboni si rimette in sella. Per adesso, lontano dalla TV.