I 4 maglioni più alla moda e comodi dell’inverno che non possono mancare nel nostro armadio

I maglioni must have dell’inverno e come abbinarli a ogni età per essere alla moda ed eleganti senza soffrire il freddo. Vediamo cosa detta la moda del momento.

Finalmente ci siamo. Poche settimane e daremo il benvenuto all’inverno. È il momento di cambiare l’armadio e di rispolverare i vestiti più caldi che abbiamo. Tra questi spiccano sicuramente i maglioni, probabilmente il capo simbolo della stagione. E se pensiamo che sia impossibile abbinare calore, comodità ed eleganza siamo in errore. Perché tra poche righe scopriremo i 4 maglioni più alla moda e comodi che non possono assolutamente mancare nel nostro guardaroba. Capi perfetti anche dopo i 60 anni e che nasconderanno anche fianchi larghi e difetti vari.

Il maglione nero non passa mai di moda

Dopo alcune stagioni all’insegna della sperimentazione di colorazioni e materiali gli stilisti hanno riscoperto la bellezza e l’eleganza del nero. Il nero è il colore dominante tra i cappotti più trendy apparsi in passerella. E spopola anche tra i maglioni. Due i modelli assolutamente da avere. Il maglione a collo alto lavorato a maglia grossa e quello con spalle a sbuffo. Il primo è perfetto abbinato a una gonna lunga e a un paio di stivali in pelle. Il secondo da il meglio di sé con un pantalone a vita alta e un paio di décolleté.

I modelli colorati e come indossarli

Niente paura. Non mancano maglioni trendy anche per chi ama il colore e vuole scegliere un outfit per celebrare le festività natalizie. Tra i più belli in assoluto spicca il cardigan colorato in lana con scollo a V e maniche larghe. Un maglione comodo, dal taglio insolito e da portare sia durante il giorno che negli appuntamenti più eleganti. Per passare da una situazione all’altra basterà sostituire i pantaloni con una gonna midi e una pochette. Attireremo ben più di uno sguardo di approvazione.

I 4 maglioni più alla moda e comodi della stagione e come abbinarli

Non riusciamo a rinunciare agli stivali più alla moda della stagione e non sappiamo come abbinarli? La risposta giusta potrebbe essere il maglione a collo alto con lavorazione a treccia. Stiamo parlando del capo passepartout per eccellenza e che ogni anno regala gioie e calore.

Il segreto per portarlo con eleganza è quello di scegliere un modello dalla colorazione pastello e oversize. Non soltanto sarà comodissimo. Insieme agli stivali e a un paio di pantaloni neri ci trasformerà in icone di stile e sobrietà.

L’alternativa per chi vuole osare di più, invece, è il maglione a righe con maniche lavorate a treccia. Decisamente insolito ma non per questo meno elegante o più difficile da abbinare.