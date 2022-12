In queste fredde serate invernali andiamo alla ricerca di sistemi naturali che possano regalarci un po’ di calore piacevole, passando anche per delle tisane corroboranti.

Sembrava che l’inverno non dovesse arrivare mai, ma alla fine eccolo e sembra prospettarsi un periodo abbastanza freddo. Per questo motivo, diventa davvero piacevole immergersi in una vasca calda piena d’acqua, magari dopo averla pulita e resa lucida con i rimedi della nonna. Regalare dei kit o dei box che contengono té e tisane potrebbe essere un’idea davvero originale e piacevole, molto gradita ad amici e parenti. Anche per i nostri Lettori che stanno seguendo i mondiali di calcio, sedersi davanti alla TV, con una tazza calda e fumante, è davvero rilassante. Andiamo quindi alla scoperta di un paio di tisane alternative, che potremmo fare noi in casa, senza spendere troppi soldi. Ci stupiranno queste 2 super tisane semplici ed economiche per combattere il freddo invernale, magari gustate assieme ai dolcetti tipici che potremmo trovare in questi bellissimi mercatini natalizi.

La bevanda alternativa e originale che potrebbe allontanare lo stress

Melissa, camomilla, valeriana e passiflora sono i classici ingredienti che farebbero aumentare il relax, favorendo poi un sonno più tranquillo. Al termine di una dura giornata lavorativa, culminata magari con andata e ritorno da palestra e campi sportivi per lo sport dei figli, nulla di meglio di una tazza rilassante.

Se abbiamo in casa queste erbe, unite assieme, utilizzando magari 20/25 g di ognuna di esse, potremmo davvero realizzare una tisana rilassante. Ma attenzione che la sorpresa potrebbe arrivare da un’erba che noi italiani utilizziamo poco in questo caso specifico, a differenza di molti popoli del Nord Europa. Parliamo del luppolo, che conosciamo soprattutto come ingrediente della birra ma la cui tradizione come potenziale alleato del riposo, risalirebbe a molti secoli or sono. Secondo molte teorie, infatti, ma anche i consigli delle donne, il luppolo agirebbe in maniera efficace sulla digestione, favorendo quindi il metabolismo e di conseguenza un riposo migliore.

Ci stupiranno queste 2 super tisane semplici ed economiche per combattere il freddo ma anche lo stress e il nervoso

Se vogliamo poi regalarci un’altra tisana alternativa che potrebbe aiutarci in un sonno ristoratore, ecco venirci incontro anche il tiglio. Anche qui parliamo di una pianta che per molte popolazioni sarebbe un’alleata immancabile nella lotta allo stress.

Sostanza che aiuterebbe infatti a combattere gli stati ansiosi e nervosi e che unita anche semplicemente alla camomilla, potrebbe fare al caso nostro. Quindi un abbinamento semplice, quello di camomilla e tiglio, che potrebbero unirsi al limone e al miele per donare anche un effetto energetico e al nostro organismo. Miele e limone che aiuterebbero anche, come ricordavano le nostre nonne, a innalzare in maniera naturale le difese immunitarie in questo periodo in cui l’influenza è tornata a farsi sentire.