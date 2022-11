Non solo i vestiti sintetici non vanno messi in asciugatrice, ma anche alcuni capi delicati

Adesso che arriva l’inverno, asciugare i propri capi all’aria aperta potrebbe risultare difficile. Molti di noi hanno, però, un aiuto non indifferente. Si tratta dell’asciugatrice, un elettrodomestico ormai diffuso che ci aiuta ad evitare di dover aspettare giorni perché i nostri panni siano pronti.

Purtroppo, però, questo non vale per tutti i tessuti. Infatti, dobbiamo stare attenti a quali capi mettiamo all’interno dell’asciugatrice, perché potrebbero rovinarsi. Le alte temperature possono danneggiare definitivamente i nostri vestiti. In altri casi, i tessuti possono essere messi in asciugatrice, ma solo con una particolare attenzione alle impostazioni. Ecco tutti i capi che possono essere in pericolo.

Non solo i vestiti sintetici non vanno messi in asciugatrice, ma anche seta e lino

L’asciugatrice ha moltissimi vantaggi. Risparmiamo tantissimo tempo, tra lo stendere e il ritirare i panni, ma anche attendere che si asciughino. Inoltre, evitiamo sicuramente che l’umidità faccia formare della muffa. L’asciugatrice aiuta anche ad evitare che i nostri capi siano troppo stropicciati, evitandoci di stirare troppo.

Non tutti i capi, però, possono essere messi all’interno dell’elettrodomestico. Il primo è sicuramente il pile, un tessuto sintetico molto delicato. Metterlo in lavatrice potrebbe portarlo a restringersi o rovinarsi, a causa del suo materiale. Le alte temperature sono da evitare.

Non solo i vestiti sintetici non vanno messi in asciugatrice, ma anche dei tessuti inaspettati. Anche la seta non deve essere messa in asciugatrice, perché potrebbe rovinare il tessuto soffice. La seta deve sempre essere asciugata all’aria aperta. Allo stesso modo il raso, essendo soffice e delicato deve evitare di essere messo all’interno dell’elettrodomestico.

Il lino dev’essere sempre asciugato all’aria aperta per evitare che si consumi. Questo vale per abiti, lenzuola e qualsiasi altro capo. Infine, trai capi da evitare ci sono reggiseni e costumi da bagno, che possono perdere la forma. Inoltre, se fatti di tessuti sintetici potrebbero rovinarsi completamente.

Ecco qualche accortezza

Ci sono, poi, altri capi che possono essere messi all’interno dell’asciugatrice, ma con qualche accortezza. Per esempio, la lana infeltrisce, ma possiamo metterla all’interno dell’asciugatrice solo per pochi minuti. In questo modo, il capo si asciugherà più in fretta e non si infeltrirà.

Le lenzuola possono essere messe in asciugatrice, ma tendono ad arrotolarsi e annodarsi tra loro.Per questo motivo è meglio metterle da sole, al massimo una copia per volta. Nel caso in cui ci fosse bisogno di asciugare un copri piumone, allora facciamogli fare un ciclo da solo. Se possiamo stendiamole in casa. Infine, le scarpe da ginnastica non devono essere asciugate a temperature troppo alte e devono essere inserite all’interno dei sacchetti salva-biancheria.