I cappotti alla moda ideali per chi è bassa che slanciano la figura anche senza tacchi

È il capo d’abbigliamento da cui è impossibile separarsi quando arriva la stagione fredda. Il cappotto, però, non è solo il capospalla che protegge dal freddo, ma il tocco di stile che completa l’outfit. Ogni anno vediamo modelli diversi farsi strada tra quelli più alla moda, dal teddy coat al bomber corto.

Addosso alle modelle stanno tutti bene, ma appena li proviamo ecco che notiamo subito la differenza. Le donne petite e con un’altezza più nella media sanno bene di cosa parliamo. Per quanto può essere bello, un cappotto troppo lungo rischia di abbassare la figura e renderla poco armonica. Oggi vedremo proprio i cappotti più adatti alle donne leggermente più basse che valorizzano il look.

I cappotti alla moda ideali per chi è bassa per fare colpo questo inverno

Quando non si è molto alte si tende a rimediare utilizzando scarpe con tacchi, anche piuttosto alti. Ma non tutti sanno che scegliendo il capospalla giusto, si possono guadagnare centimetri senza avere piedi doloranti. Uno dei modelli del momento che è perfetto per le donne petite è quello con chiusura tipo vestaglia. La cintura in vita permette di esaltare i fianchi e il revers ampio sfina collo e spalle. Scegliamo modelli senza troppi fronzoli, dalla linea dritta che arriva fino al ginocchio. Possiamo anche optare per quelli leggermente più lunghi, ma è fondamentale che abbiano degli spacchetti. Stupendi nei toni chiari, ma anche di un bel verdone o grigio antracite da abbinare a decolleté nude. Se il modello a chiusura simile all’accappatoio non fa per noi, optiamo per uno strutturato e sfiancato con bottoni. I bottoni accompagnano le forme, stringendo il punto vita e sfinando tutta la figura.

Un altro modello ideale è sicuramente la giacca aviatore ritornata in voga negli ultimi mesi. Caldo, grazie all’imbottitura in simil montone, si abbina ai pantaloni cargo chic che ormai tutte dovrebbero avere nell’armadio. Da portare abbottonato fino a metà busto o completamente aperto per slanciare le gambe.

Le scarpe da abbinare per un look chic e raffinato

Anche le scarpe sono importanti per guadagnare qualche centimetro in altezza, ma meglio abbinarle bene al cappotto. Sì agli stivali dal gambale alto e agli anfibi con un po’ di zeppa sotto, che aiutano a slanciare. Evitiamo i tronchetti perché spezzano la figura e fanno vanificare tutti gli sforzi di sembrare più alte. L’ultimo trend del momento vede come protagonista le pedule, ovvero le scarpe da escursionista. Sono sicuramente comode e pratiche per stare al caldo, ma se non abbinate bene rischiano di abbassarci. Indossiamole con pantaloni flare con gli spacchetti alla caviglia o jeans dritti che bilancino meglio la figura.

Scegliere i cappotti alla moda ideali per chi è bassa tra tutti i modelli in commercio è davvero indispensabile. Ma oltre al modello, se vogliamo davvero stare al caldo dovremmo controllare sempre la percentuale di lana. Vanno benissimo tutte le composizioni con lana al di sopra il 70%, meglio ancora se c’è una percentuale di cashmere.