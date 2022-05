Per aumentare il raccolto di zucchine e difenderle dai parassiti ecco cosa piantargli vicino e cosa invece va tenuto ben lontano

Fra le soddisfazioni maggiori che si provano c’è quella di mangiare prodotti coltivati con le proprie mani. Che sia anche una sola patata, una zucchina o un peperone, assistere all’intero processo di crescita rende il suo gusto speciale. Ormai ci sono soluzioni per tutte le tasche e tutti gli spazi per poter coltivare un piccolo orto, anche semplicemente su un balcone. Oltre alle alternative classiche dei terreni, giardini o vasi, esistono infatti i cosiddetti vasi geotessili, dove è possibile far crescere degli orti a prova di agricoltore. Questi sono strutture di fibre sintetiche, dunque morbide e leggere, resistenti a qualsiasi temperatura, al cui interno si aggiunge la terra e si semina ciò che preferiamo.

Il segreto che pochi conoscono per avere un buon raccolto è “l’associazione”. Ossia ogni pianta, se posta vicino ad un’altra “amica”, potrebbe addirittura raddoppiare la sua produzione e tenere lontani i suoi nemici naturali.

Gli assi nella manica

Ebbene, per aumentare il raccolto di zucchine e difenderle dai parassiti abbiamo molti assi nella manica da poter giocare. In testa alla classifica dei migliori amici delle zucchine troviamo i fagiolini, i piselli ed il mais. Ognuno di questi, infatti, interviene portando un contributo diverso. I fagiolini contribuiscono ad estrarre l’azoto dall’aria e a fissarlo nel terreno. In questa maniera le zucchine, che si nutrono molto dalla terra, potranno godere di un “pasto” ricco di nutrienti.

Mais e piselli, invece, forniscono riparo e protezione. Il mais ha un fusto alto e robusto. Le piante rampicanti come i piselli possono appoggiarcisi via via che crescono. Riescono a difendere le zucchine dal sole diretto in modo che non si brucino. Inoltre gli arbusti dei piselli impediscono l’infiltrarsi nel terreno di piante infestati. Il mais ha la caratteristica di necessitare della stessa umidità e tipo di fertilizzante. Dunque le pannocchie potranno crescere di pari passo alle zucchine facendosi forza a vicenda.

Per aumentare il raccolto di zucchine e difenderle dai parassiti ecco cosa piantargli vicino e cosa invece va tenuto ben lontano

Attenzione però ci sono anche delle piante che sono acerrime nemiche delle zucchine e potrebbero rendere nulli tutti i nostri sforzi. Prime fra tutti le patate. Questi tuberi infatti impoveriscono il terreno di azoto sottraendo dunque un elemento nutritivo fondamentale per la crescita delle zucchine.

Infine, sebbene il nome le avvicini, le zucche ornamentali non andrebbero mai piantate vicino alle zucchine. Essendo della stessa specie ci potrebbero esserci impollinazioni incrociate che renderebbero immangiabile il raccolto.

