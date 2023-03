Hai mai pensato di preparare il pranzo e la cena secondo l’oroscopo? Divertiti con noi a trovare il piatto giusto in base alle previsioni degli astrologi per il tuo segno. Ecco cosa mangiare questa settimana in base al tuo segno zodiacale.

Vedremo come per qualcuno sarà meglio preparare un’insalatona ricca e restare leggeri. Altri dovranno organizzare i pasti con anticipo perché saranno molto impegnati con il lavoro.

Oroscopo culinario: ecco cosa potrebbero mangiare i segni di fuoco

Ariete: per questo segno di fuoco sarà una settimana ricca di impegni lavorativi pertanto consigliamo di preparare piatti solo da scaldare. Ad esempio una pasta al forno con ragù e besciamella da tenere in frigorifero potrebbe aiutare gli Ariete a risparmiare tempo. Sabato e Domenica sono previste uscite e passeggiate quindi dei tramezzini potrebbero essere l’ideale per un pic-nic.

I nati sotto il segno del Leone avranno una settimana formidabile sino a venerdì quando la Luna poterà un po’ di malumore. Per coccolarvi, venerdì e sabato fate un salto in pasticceria e lasciatevi conquistare da una torta Sacher. Non c’è nulla di meglio del cioccolato per cambiare l’andamento di una giornata. Per il Sagittario ci sarà ancora un periodo di stanchezza fino a venerdì quando il cielo inizierà a risollevare l’umore. Fino al weekend rimanete leggeri ma cercate di recuperare energia. Potrete preparare degli involtini di bresaola e rucola oppure un piatto di spinaci saltati in padella. Fate scorta di ferro e vitamine.

Segni di Terra cosa dovrebbero mangiare questa settimana

I nati sotto il segno del Toro questa settimana si apriranno alle novità e il clima sereno sul lavoro vi lascerà tempo per sperimentare in cucina. Cimentatevi, ad esempio, in un tasca di vitello con ripieno di verdurine primaverili oppure in un brasato. Le cotture lunghe e a fuoco lento faranno al caso vostro. I nati sotto il segno della Vergine avranno ancora oggi e domenica scarsa energia forse per il protrarsi di qualche disturbo legato all’influenza. Fate pertanto il pieno di vitamine con un’insalata di finocchi e arance oppure degli asparagi alla Bismark. Il Capricorno sarà pronto a coltivare le proprie amicizie con inviti a cena o per l’aperitivo. Preparate degli stuzzichini con la pasta sfoglia ed il pesto da gustare insieme ad uno spritz.

Cancro, Scorpione e Pesci

Per i nati sotto il segno del Cancro sono finiti i tempi bui. Siete in grande forma, l’energia della positività è dalla vostra. Petto di pollo alla diavola oppure una pasta aglio, olio e peperoncino sono quello che ci vuole per una settimana frizzante.

Per lo Scorpione è arrivato il momento di prendere alcune decisioni. Al lavoro la creatività sarà della vostra. Bisogna quindi sostenere fisico e cervello con il fosforo. Preparate tanto pesce azzurro o una sogliola alla mugnaia. L’inizio settimana ha visto il segno dei Pesci d’umore cupo ma belle novità non tarderanno ad arrivare già mercoledì. Cibi ricchi di serotonina rallegreranno lo spirito. Via libera a fettuccine salmone e panna o una straordinaria mud cake per un pieno di serotonina.

Gemelli, Bilancia ed Acquario

I Gemelli questa settimana saranno poco efficienti, mancherà la concentrazione e la voglia di fare. È quindi il caso di aumentare il consumo di frutta a guscio. Preparate una spaghettata gorgonzola e noci oppure un plumcake alla frutta secca. La Bilancia, invece, farà incontri con persone interessanti e si prevedono delle gite per il weekend. Attenzione alle spese però! Quindi una pasta con il tonno e un panino con il salame faranno il caso vostro! L’Acquario avrà una settimana ricca di appuntamenti che affronterà con molta energia, talvolta anche troppa! Meglio quindi evitare discussioni e cucinare una pizza margherita che mette tutti d’accordo. In base all’oroscopo culinario ecco cosa mangiare segno per segno.