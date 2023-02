Salame che bontà! Ecco in che parti d’Italia dovremo recarci per gustare 3 tra i migliori salami nostrani

Incredibilmente buono da accompagnare al pane, ai formaggi e ad un buon vino: è il salame, particolarmente gustoso se proviene da queste 3 zone d’Italia.

Uno dei salumi più buoni della nostra tradizione culinaria è il salame. Questa miscela di carni miste o di suino è così morbida e saporita anche grazie all’abbinamento con aromi e spezie varie, come il pepe nero in grani.

Tagliarlo a fette e vederlo finire in un attimo è praticamente la stessa cosa, soprattutto quando si hanno invitati a tavola. Solitamente, infatti, lo si usa come antipasto, o sfiziosità da mettere al centro della tavola per spezzare la fame.

Esistono diversi prodotti che somigliano al salame, che fanno capo a molteplici parti d’Italia. Diverse regioni d’Italia, infatti, ne hanno fatto un vero e proprio fiore all’occhiello della propria cucina. Basti pensare, ad esempio, alla famosissima finocchiona toscana, o all’eccellente soppressa vicentina.

Nelle righe che seguono faremo un viaggio tra i sapori d’Italia, proprio a partire da alcuni dei salami più buoni della nostra Terra. Preparatevi a farvi venire l’acquolina in bocca e a non veder l’ora di mangiare un buon panino ripieno di salame.

Salame che bontà! Ecco in che parti d’Italia nascono alcuni dei più buoni salumi d’Italia e non solo

Il nostro viaggio inizia da una delle regioni più belle del centro Italia, ovvero l’Umbria. È proprio in questa regione che si trova la città super romantica perfetta per festeggiare San Valentino, e non solo.

Nel cuore dell’Umbria, a Norcia, si produce uno dei salami più buoni e gustosi di sempre. Si tratta del salame Norcino, un prodotto la cui storia è collegata addirittura agli antichi monaci benedettini. È fatto con carni suine sapientemente lavorate, a grana media, per un sapore equilibrato e virtuoso.

È stagionato, quindi anche il suo profumo riempirà i nostri sensi, sin dal primo morso. Una fetta di buon salame Norcino, accompagnato da un buon formaggio o da una semplice fetta di pane è ciò che si può definire il paradiso.

Il Ciauscolo della regione Marche

Il nostro viaggio fa tappa nelle Marche, terra che vanta ricchezza di paesaggi che fa invidia a chiunque. Basta parlare con un qualsiasi marchigiano per capire quanto sia fiero e orgoglioso della propria terra, che include montagne, colline e mare. Senza dimenticare i borghi fiabeschi che si trovano in questa regione, luoghi dall’atmosfera a dir poco magica.

Questa regione vanta diverse specialità gastronomiche che hanno raggiunto la fama nazionale (e non solo), come le olive ascolane, e non solo. Chiunque, tra i lettori di questo articolo, avrà sentito parlare almeno una volta del celeberrimo Ciauscolo.

Si tratta di un prodotto IGP, caratterizzato da una particolare consistenza morbida e spalmabile. Sembra quasi una crema, che trova la perfetta celebrazione se spalmata, appunto, sopra una buona fetta di pane o dei crostini.

Un’eccellenza a marchio DOP

Parlando di salami squisiti, non potremmo non citare quello buonissimo di Varzi. Questa volta ci troviamo di fronte a un salame a grana grossa, prodotto in Lombardia, nella provincia di Pavia. Il suo sapore è profondamente condizionato dalla stagionatura, ma rimane davvero molto delicato.

Salame che bontà! Ecco 3 varietà di salumi da non perdere e che ci faranno venire l’acquolina in bocca al solo pensiero.