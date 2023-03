Vino rosso, svelati 2 sorprendenti effetti beauty. Un bicchiere di bellezza che vale oro.

La voglia di etichettare il vino come bevanda dannosa alla salute ha spinto molti a mettere più in evidenza le sue qualità. Sembra incredibile ma queste riguardano in modo particolare la bellezza, proprio quella che a volte costringe a spendere tanti soldi. Possiamo avere degli effetti sorprendenti grazie ad un semplice bicchiere di vino rosso a pochi centesimi di euro. Non ci resta allora che scoprirli.

Vino bianco o rosso, una storia antica

Il vino ha una storia millenaria e, contrariamente a quanto ci si aspetta, il vino bianco è più antico. Ma la differenza è di poco: ci troviamo in Iran nel 7.500 a.C. Già 500 anni dopo troviamo le prime tracce della vite rossa in Cina.

Ciò che dà il colore rosso al vino, sono proprio le bucce. Se dall’uva rossa prendessimo solo la polpa, il vino uscirebbe di un bel colore bianco.

In Italia il vino più antico è il bianco. Siamo in Calabria ed è il Greco di Bianco una vite che venne portata dai Greci sulla Costa dei Gelsomini già 700 anni prima di Cristo. Il vino però più amato è il rosso forse grazie al suo carattere più deciso e anche ai suoi benefici. Però, sia vino bianco che rosso danno all’incirca le stesse calorie, fra 80 e 120 calorie a bicchiere.

Vino rosso, svelati 2 sorprendenti effetti beauty a pochi centesimi

Sul vino sono state fatte tante ricerche con risultati positivi, ma è anche un alcol e va consumato con moderazione. Gli esperti invitano a bere non più di un bicchiere a pasto.

Molto studiato è il vino rosso, ma anche il vino banco rivela qualche sorpresa. Una fra tutte, favorisce una maggiore densità del tessuto osseo.

Il vino rosso è noto per la presenza di resveratrolo, una sostanza che innesca il buon umore.

Ultimamente hanno trovato un effetto contrapposto a quello della birra. Quest’ultima infatti, secondo una ricerca americana, farebbe aumentare il cosiddetto grasso bianco, quello viscerale, che si situa tra gli organi dell’addome. È il più difficile da far sparire, ma a questo ci pensa il vino rosso che invece ridurrebbe il grasso viscerale, secondo gli studiosi. Non a caso nel vino rosso, svelati 2 sorprendenti effetti beauty.

Effetto antiossidanti del vino rosso

Diversi sono i benefici rilevati nel vino rosso dai vari studi, fra cui la capacità di proteggere il cuore, migliorando la presenza del colesterolo buono nel sangue.

Ma il vino rosso dona anche un altro effetto, sempre nelle giuste dosi. Ha una capacità protettiva contro l’invecchiamento, ovvero è antiaging. Questo perché è ricco di antiossidanti e polifenoli. Molecole che bloccano l’azione dei radicali liberi, prevenendo anche le rughe sulla pelle.

Meglio il vecchio o il giovane per ringiovanire?

Per chi ama il vino rosso ed è anche un intenditore, la risposta sembra ovvia. Il vino invecchiato certamente ha un sapore più pieno e un gusto più coinvolgente. Inoltre esprime sentori unici che provengono dalle botti di rovere francese o di Slavonia in cui è rimasto per mesi.

Tuttavia il vino giovane di uno o due anni, possiede un vantaggio maggiore. Oltre a costare meno, è più ricco di polifenoli, un aiuto all’effetto antinvecchiamento.

Bere un bicchiere di vino rosso è un gesto antico ancora oggi molto apprezzato ed è anche come bere un bicchiere di salute e di bellezza. Da non dimenticare anche la buona acqua.