Spaghetti aglio, olio e peperoncino non ti soddisfa più? Con 1 ingrediente segreto sarà divina

Quando non hai molta voglia di cucinare un piatto come gli spaghetti aglio, olio e peperoncino ti viene prontamente in soccorso. Tuttavia, pur senza rinunciare alla semplicità, puoi anche optare per una variante più ricca e golosa.

Spaghetti aglio, olio e peperoncino non ti soddisfa più come una volta? Niente paura, perché ne esiste una golosissima variante. Tutto ciò di cui avrai bisogno è un ingrediente segreto che gli darà un pizzico di gusto in più.

Spaghetti aglio, olio e peperoncino non ti soddisfa più? Ecco cosa fare

C’è un ingrediente che si sposa alla perfezione con questo piatto della tradizione. Sono le acciughe, un pesce che sicuramente avrai avuto modo di mangiare almeno una volta. Ricche di proteine nobili e di acidi grassi omega-3, completeranno il tuo piatto rendendolo anche più nutriente. Insomma, sono un’aggiunta davvero calzante e non solo per il gusto.

Gli ingredienti per 4 persone

Avrai quindi bisogno di 400 grammi di spaghetti, 4 spicchi di aglio, 4 peperoncini rossi freschi e 12 acciughe all’olio ben scolate. Ovviamente, non dimenticare di munirti anche di sale e olio extravergine di oliva.

Come preparare questa divina variante di un piatto della tradizione

Prima di tutto, fai scaldare a fuoco basso dell’olio extravergine di oliva in una padella. Sbuccia e trita l’aglio per poi metterlo al suo interno. Taglia a rondelle i peperoncini freschi e aggiungi anche quelli, facendoli soffriggere. Se ti piace che i tuoi spaghetti siano molto piccanti, puoi aggiungere anche un pizzico di peperoncino secco in polvere. In seguito, metti in padella anche le acciughe, ma solo dopo averle scolate per bene.

Fai dunque cuocere a fuoco basso per un po’ di tempo. Ricorda di mescolare spesso e fallo fin quando l’aglio non si sarà ammorbidito. Quindi, a parte fai cuocere gli spaghetti. Infine, scolali e uniscili al condimento, mescolando con cura. Guarnisci il tutto con un po’ di prezzemolo tritato.

Ecco pronta questa divina variante degli spaghetti aglio, olio e peperoncino, cui potrai aggiungere anche una generosa spolverata di grana padano. Gli darà un tocco in più che potresti apprezzare molto!

Altri modi per cucinare gli spaghetti aglio, olio e peperoncino

Vuoi dare un tocco in più a questo piatto? Il modo che abbiamo descritto non è l’unico per farlo. Infatti, puoi anche servirlo accompagnandolo ad una purea di broccoli sbollentati oppure aggiungere dei pomodorini secchi sott’olio.

Altrimenti, se proprio hai voglia di sperimentare, puoi usare un po’ di bottarga. Si tratta di un ovario di pesce le cui uova sono state fatte salare ed essiccare. In Sicilia è famosissima la bottarga di tonno rosso, uno dei prodotti agroalimentari tradizionali riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

Lettura consigliata

Pulire le cozze in 1 minuto è un gioco da ragazzi: impara questo trucco che ti fa risparmiare tempo