L’agnocasto: l’alimento super consigliato per il nervosismo e i dolori da ciclo

Lo conosci l’alimento che aiuta contro la sindrome premestruale? Ecco qual è.

Nella nostra alimentazione potremmo introdurre molti alimenti che hanno tantissimi benefici e che farebbero dunque bene alla salute. Molti di questi non si conoscono tanto, in quanto non se ne parla. Per questo motivo oggi parleremo dell’agnocasto.

Cos’è l’agnocasto

L’agnocasto è una pianta che viene utilizzata molto in fitoterapia. Infatti i benefici legati a questa pianta sembrerebbero essere molto interessanti. Infatti gli studi sono aumentati nei confronti di questa pianta per capirne meglio l’utilizzo. In particolar modo sembrerebbe essere perfetto per problemi legati al ciclo mestruale.

A cosa può servire

Le sue attività possono essere diverse, tra queste può essere utile per:

spasmi dell’intestino;

dolori addominali;

nervosismo;

ciclo altalenante;

sindrome premestruale.

L’agnocasto: l’alimento super consigliato per il nervosismo e non solo

Come possiamo vedere può essere utilizzato molto per la donna, sia nella fase di ciclo che non, ma anche per altri problemi che possono accomunare diverse persone. Proprio perché presenta tutte queste attività, bisogna capire anche il perché. In effetti ci sarebbero alcune proprietà che sono tipiche dell’agnocasto.

Le sue proprietà

Abbiamo detto essere una pianta i cui frutti contengono delle sostanze che si chiamano flavonoidi. Oltre a quest’ultimi sono presenti anche iridoidi e olio essenziale. Le sue proprietà sarebbero antispasmodica, ormonale e sedativa. Come abbiamo indicato di sopra, l’agnocasto è perfetto anche nei periodi di stress. Infatti capita che in questi periodi l’aumento del nervosismo “marcia sempre di più” e si cercano delle soluzioni naturali per non ricorrere ai farmaci. L’agnocasto in questi casi potrebbe essere molto utile. Ovviamente è sempre bene parlarne con il proprio medico o comunque uno specialista, che ci sappia indirizzare per bene.

I suoi benefici e utilizzi

Nella menopausa è molto indicato, in quanto andrebbe a ridurre vampate di calore e sintomi annessi. Oltre a questo andrebbe a regolarizzare ed equilibrare il livello ormonale, ed è proprio per questo motivo che i sintomi della sindrome premestruale andrebbero a diminuire. Tra i suoi benefici possiamo anche dire che può essere utilizzato in episodi di meteorismo. Infatti se consumato sottoforma di tisana può essere utile contro il gonfiore addominale, tipico anche durante il ciclo mestruale. Il dosaggio giornaliero può variare da individuo ad individuo. In linea generale si possono assumere fino a 240 mg di frutto essiccato.

La tisana viene consigliata prima di andare a dormire, in modo da rilassare e alleviare eventuali dolori. Oltre alla classica tisana esiste anche la tintura di agnocasto. In questo caso bisogna diluire delle gocce, nello specifico circa 40, in un bicchiere di acqua. Questa operazione può essere ripetuta anche fino a 3 volte al giorno. Bisogna però confrontarsi con qualcuno di esperto per capire esattamente la dose che serve al singolo. Non ha particolari controindicazioni. Potrebbe però causare l’interferenza con alcuni farmaci, è bene dunque informarsi meglio a riguardo. Ed ecco l’agnocasto: l’alimento super consigliato per ridurre i nostri problemi.