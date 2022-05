La musica italiana è da sempre famosa nel Mondo per unire melodie, ritmi e parole. La nostra Nazione ha donato al Mondo tra i più importanti artisti e tra i pezzi più indimenticabili. Dalla musica classica a quella leggera, è superfluo ricordare quanto siamo stimati nel Mondo come musicisti. Negli ultimi trent’anni, però, la musica italiana ha perso importanza sul panorama internazionale. Ma nonostante i talent show e i tormentoni di facile ascolto, in Italia continuiamo ad avere proposte interessanti.

Oggi parleremo di un gruppo che è celebrato anche all’estero e che è appena uscito con un disco che promette di avere grande successo. Come vedremo, ci porta fino a Napoli questa musica ballabile che unisce i ritmi del Mediterraneo.

I nuovi nomi dell’ elettronica Made in Italy

Oggi vogliamo introdurre al pubblico che meno si intende dei nuovi generi musicali un duo jazz funk fusion italianissimo. Si tratta dei Nu Genea, composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina e nati nel 2015. Questo strano nome che suona esotico nasconde un duo di musicisti partenopei già famosissimi sulla scena techno ed elettronica. Apprezzati all’estero, il duo napoletano mischia sapientemente ritmi di Paesi lontani, creando un mix interessante e originale.

Dopo dischi come Nuova Napoli e Marechià, sono appena usciti con un album che promette benissimo.

Ci porta fino a Napoli, ai piedi del Vesuvio, questa musica ballabile che sarà la colonna sonora dell’estate 2022

L’album dei Nu Genea di cui stiamo parlando si intitola Bar Mediterraneo e già nel titolo ci suggerisce che sonorità contiene. Mischiando pezzi più calmi e rilassanti a pezzi ballabili e ritmati, si tratta di un’interessante compilation di musiche tradizionali e moderne del Mar Mediterraneo.

I pezzi cantati hanno testi in italiano e napoletano e piaceranno moltissimo a chi ama le novità. Nella musica del disco sentiremo un’esaltazione della musica mediterranea con incursioni in sonorità tropicali.

Perfetta anche da mettere come colonna sonora, questa musica preannuncia avere grande successo nella prossima estate. Appena uscito nei negozi e sulle piattaforme, il disco vale la pena un nostro ascolto. In un’epoca in cui è raro vedere proposte originali e di qualità, i Nu Genea sono aria fresca e vanno conosciuti e supportati.

Approfondimento

È una promessa della musica latina internazionale ma è italianissima questa cantante torinese dalla voce che incanta