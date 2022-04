Comodità e stile con questi sandali di tendenza dell’estate 2022 perfetti soprattutto per le over 50 da abbinare su tutto

Mancano pochissimi giorni alla fine del mese di aprile. Daremo il benvenuto a maggio che, nonostante faccia sempre parte della primavera, ormai è considerato un mese a metà. Infatti, molte persone, già a maggio, anticipano l’estate, andando al mare.

Oltre al cambio stagione che, sicuramente, abbiamo già fatto, bisognerebbe mettere via le scarpe chiuse e rispolverare quelle prettamente estive. A maggio, infatti, con i cambiamenti climatici, ormai le temperature sono elevate, quasi come quelle estive. Pertanto, iniziamo ad abituare il piede.

L’estate scorsa andavano di moda le scarpe gioiello. Trattasi di scarpe basse o con la zeppa, arricchite di pietre. Molto chic, erano un perfetto connubio tra raffinatezza e comodità. Ottime per un apericena, ma anche per una serata in discoteca, queste scarpe permettevano di camminare per molte ore, senza stancarsi e, al contempo, di mantenere un certo stile.

Più che altro, venivano indossate dalle donne over 50 e meno dalle giovani. Quest’estate, invece, vi sarà un altro trend, che ricalca il fattore comfort.

I sandali con stringhe e plateau

Comodità e stile con questi sandali di tendenza, in cui la particolarità sono proprio le stringhe ampie. Le over 50 impazziranno per queste scarpe, ma anche quelle teenagers che ricercano lo stile a 360° gradi. Si tratta di sandali alti, molto comodi, grazie al plateau, che permettono di camminare ore e ore.

Tuttavia, la caratteristica più bella è il loro stile. Possono essere di cuoio o di vera pelle, con fantasia oppure a tinta unica. Perfette da abbinare agli shorts e top ma anche a pantaloni e bluse più elaborati, così come a gonne ampie e giacche di jeans.

Ebbene sì, quest’estate saranno i sandali sportivi alla moda. Un po’ stile turista. Li vendono in tutti i negozi, anche a prezzi accessibili. Inoltre, per superare il problema di sudorazione del piede con la pelle, si è pensato di rimediare con materiali come il sughero.

Questo permetterà al piede di non scivolare. Tra i brand internazionali, i modelli di Chanel e Prada sono fantastici, ma non sono gli unici. Girando per negozi, anche quelli low cost, o cercando su internet è possibile scegliere il modello più adatto alle nostre esigenze.

