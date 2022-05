Lavare il pavimento è un compito che conosciamo bene e di cui ci occupiamo quotidianamente. È impensabile, infatti, mantenere un buon livello di igiene domestica senza pensare a detergere le superfici su cui camminiamo. Quotidianamente usciamo e rientriamo in casa, con le suole delle scarpe che interferiscono sullo splendore del pavimento. Quando mangiamo, poi, immancabilmente qualche cibo o goccia di bevanda cade per terra. Per questo siamo sempre all’opera con la pulizia dei pavimenti.

Certo, tutto questo riguarda i nostri interni. Ma non dobbiamo dimenticare che, in casa, ci sono altri pavimenti e sono quelli degli esterni. Questi forse vengono meno considerati, ma la loro accurata pulizia è importante. Non sempre sappiamo che prodotti usare in questo caso, dati i materiali diversi dalle tipiche piastrelle da interno. Ma non dobbiamo preoccuparci, perché il pavimento di terrazzi e balconi risplenderà in 5 minuti. E non dovremo correre a comprare un prodotto, che magari al momento non abbiamo. Basterà infatti un ingrediente davvero semplice che tutti possiamo trovare nel bagno di casa.

I pavimenti da esterno

Anche se forse li consideriamo di meno, i pavimenti di balconi e terrazzi sono importanti come quelli dentro casa. D’inverno quasi li dimentichiamo, abbandonandoli all’azione delle intemperie. Ma quando le temperature si alzano e apriamo le finestre, ci troviamo a fare i conti con sporco accumulato da mesi. Abbiamo piacere di stare un po’ fuori sul balcone o sul terrazzo, ma incrostazioni, escrementi di uccelli e polvere ci fanno storcere il naso. E anche passare la voglia di star fuori. Non è facile avere a che fare con sporco sedimentato da tempo. Ma un semplicissimo prodotto può davvero aiutarci.

Il pavimento di terrazzi e balconi risplenderà in 5 minuti se usiamo un prodotto conosciuto che tutti abbiamo in bagno

Il pavimento dei nostri esterni potrà risplendere davvero in pochi minuti se usiamo il bagnoschiuma. Sembra incredibile, ma questo prodotto, tipicamente utilizzato per la cura dell’igiene personale, può essere davvero efficace sui pavimenti da esterno. L’insaponatura che restituisce è particolarmente ideale per detergere pavimenti in gres, tipici degli esterni. Basterà usarlo all’interno di un preparato insieme all’aceto bianco, altro utile prodotto perfetto per eliminare incrostazioni e sporco dal gres.

Dovremo quindi realizzare da noi un preparato detergente, riempiendo un secchio di acqua. Verseremo qui dentro un bicchiere di aceto e una noce di bagnoschiuma. Mescoleremo e useremo il mocio per lavare gli esterni. Potremo togliere la schiuma, formatasi a causa del bagnoschiuma, risciacquando con acqua. Oppure potremo usare un bagnodoccia senza schiuma, al posto del bagnoschiuma. Per essere avvolti da una nuvola di profumo inusuale nell’aria, potremo usare un bagnoschiuma profumato, ad esempio al cocco. La profumazione coprirà l’odore acre dell’aceto. Alla fine delle operazioni, pavimenti di terrazzi e balconi saranno finalmente brillanti.

Lettura consigliata

Potremo pulire il nostro frigo senza faticare grazie ad un trucco geniale a costo zero che lo farà risplendere