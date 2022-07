I pomodori sono ortaggi molto amati e sfruttati in cucina. Le loro varietà sono diverse e una delle più apprezzate è sicuramente quella del cuore di bue. Questa specie è molto grossa ed è caratterizzata da una buccia sottile e liscia, con forma irregolare. La polpa è saporita, carnosa, con pochi semi e minima fibrosità.

A tavola si possono utilizzare i cuori di bue per l’insalata o per ricette particolarmente dietetiche, dato il minimo apporto calorico di questi pomodori.

Il raccolto dei cuori di bue può dare frutti con dimensioni variabili tra i 200 e 300 grammi. Certo, però, un raccolto ottimale, e soprattutto in questo mese di luglio, dipende dai giusti accorgimenti nell’orto.

Gli accorgimenti utili e mirati

Optare per la coltivazione di cuori di bue nell’orto può essere una scelta comune a molti. Questo per la possibile ottima qualità dell’ortaggio, quando coltivato nel modo giusto.

Non è comunque difficile coltivare questa varietà. È necessario, però, tenere ben presente indicazioni fondamentali. E soprattutto relative al periodo di semina, all’esposizione solare, alle innaffiature e al terreno ideale alla coltura.

Ecco cosa fare per raccogliere gustosi ed eccezionali pomodori cuori di bue a luglio e nell’orto

La raccolta dei cuori di bue inizia proprio in questo soleggiato mese di luglio. La semina deve avvenire in primavera, tra aprile e giugno. Molto importante è il terreno, che deve essere primo di materiale argilloso ma molto concimato. I semi vanno piantati in piccole buche, di cui non bisogna trascurare la dimensione. Poiché questa accoglierà le piante in un preciso punto.

I cuori di bue vogliono molto sole per cui vanno seminati in aree ben baciate dall’irraggiamento. Le piante vanno innaffiate immediatamente dopo il trapianto, e anche successivamente devono essere bagnate con regolarità. L’innaffiatura non si deve mai dimenticare, neanche alla comparsa dei frutti più grandi.

Quando noteremo rampicanti di almeno 40 centimetri, dovremo provvedere al loro sostegno. Questo andrà effettuato mediante l’installazione nel terreno di pali alti almeno 1 metro.

Da non trascurare, e proprio a luglio, è la potatura. Proprio ora è il momento giusto per favorire un raccolto di cuori di bue di elevata qualità. E proprio grazie al potare le piante. Tramite questa azione, si dovranno eliminare in modo particolare i getti laterali della pianta. Ossia quelli che si possono notare ai piedi delle foglie.

Dunque ecco cosa fare per raccogliere gustosi ed eccezionali pomodori nel proprio orto, e della preziosa qualità cuore di bue.

