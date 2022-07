Molti di noi si preoccupano oltre modo per l’ordine e la pulizia della casa. Tutti vogliono avere una casa pulita, in ordine e fare bella figura davanti ad ospiti e ai visitatori.

Se abbiamo una cena o una visita è possibile che passiamo i giorni precedenti a pulire a fondo, in modo da eliminare ogni traccia dello sporco. Per noi italiani è fondamentale fare mostra di una casa immacolata.

Oggi vogliamo vedere assieme quali sono le cose che notano gli ospiti appena entrano a casa di altri. Infatti, né polvere né ragnatele, è questa la prima cosa che gli ospiti osservano e che potrebbe dire moltissimo su che tipo di persone siamo.

La casa in cui viviamo ci rappresenta

La casa è un luogo intimo e personale, che tutti noi personalizziamo in modo che ci rappresenti.

Il modo in cui la arrediamo e la decoriamo dice molto più di noi, che tante altre cose. È per questo che quando noi entriamo in casa d’altri o viceversa qualcuno entra da noi, ci fermiamo ad osservare molte cose.

Lo sporco, la polvere sui mobili o sul tavolo e anche le briciole per terra, invece, non richiamano l’attenzione degli ospiti. Spesso quando si entra in casa d’altri non ci si sofferma sugli angoli, ma si dà un’occhiata all’insieme.

Amiamo capire quale sia lo stile che piace alla persona, i libri che legge e i colori che predilige. Dai soprammobili che troviamo su comodini e sui tavoli potremo capire quali viaggi sono stati fatti e il gusto artistico del padrone di casa. Anche le foto appese sono importanti e richiamano l’attenzione.

Eppure non sono né le foto né i libri, ma un altro elemento ad essere percepito per primo, appena si mette piede in una casa estranea.

Né polvere né ragnatele, è questa la prima cosa che gli ospiti notano quando entrano in casa nostra

Stiamo parlando dell’odore che c’è nell’aria e che troviamo nelle stanze e sugli oggetti. Grazie ai nostri potenti recettori olfattivi, situati nel naso, abbiamo il potere di esplorare la realtà e lo spazio tramite l’odore.

L’olfatto è uno dei sensi più primordiali, che crea suggestioni e memorie fortissime. Appena qualcuno entra nella nostra dimora verrà tempestato dall’odore che c’è nelle stanze e automaticamente stabilirà se si tratta di una sensazione piacevole o meno.

Odore di fritto, di candeggina oppure di chiuso, ma anche profumi di legno, fiori e incenso possono travolgere l’ospite in casa altrui. Il profumo dice molto sulle nostre abitudini igieniche e culinarie e se amiamo aerare gli spazi oppure no.

Se teniamo, quindi, a fare colpo sui visitatori possiamo usare dei profumatori d’ambiente in base ai nostri gusti. Per avere invece un buon profumo su biancheria e asciugamani possiamo usare legni e resine naturali, che daranno subito l’impressione che tutto sia più pulito.

