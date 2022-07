La lavatrice è un elettrodomestico essenziale in casa. Con l’aiuto dei giusti prodotti, permette anche di sbiancare il bucato.

Per diverse ragioni, molte persone non amano usare la candeggina per farlo e sono alla ricerca di soluzioni alternative. In questa guida ne proporremo una a bassissimo impatto ambientale.

Ecco un rimedio ecologico per sbiancare il bucato della lavatrice senza usare la candeggina e che non è il bicarbonato

Si tratta del percarbonato di sodio, da non confondere con il bicarbonato. Questo prodotto ha un potere sbiancante e igienizzante se utilizzato in modo giusto. La reazione che consente di avere questi effetti si innesca a contatto con acqua dalla temperatura di almeno 40 gradi e se il percarbonato contiene un attivatore e cioè il TAED.

Nell’acquisto di questo prodotto, si raccomanda pertanto di tenere conto di ciò.

Come utilizzarlo

Ecco un rimedio ecologico per sbiancare il bucato della lavatrice. Usarlo è molto semplice. Basta mettere uno o due cucchiai di percarbonato di sodio nel cestello in aggiunta al consueto detersivo in polvere o liquido. Al termine del lavaggio, i panni saranno sbiancati e privi di macchie. Inoltre, è importante sapere che il percarbonato ha anche un’azione igienizzante, che potenzia quella del detersivo usato.

Questo rimedio è utile anche e specialmente per i panni bianchi che si sono ingrigiti o ingialliti, mentre in altre occasioni potrebbe rivelarsi estremamente dannoso.

Quando non utilizzare il percarbonato

Si raccomanda di evitare di usarlo per sbiancare capi colorati non resistenti e tessuti delicati come la lana, la pelle, la seta o il lino. Seguendo queste semplici raccomandazioni, non si avrà incorrerà in alcun problema quando si usa percarbonato di sodio.

Lettura consigliata

In molti usano l’aceto e il limone o queste piante per scacciare le zanzare, ma in realtà sono questi alcuni dei rimedi davvero efficaci per allontanarle