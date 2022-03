Per non svegliarsi continuamente la notte basterebbe evitare di fare questo comunissimo e banale errore

Per sentirci bene non basta un’alimentazione adeguata, associata ad una sana attività fisica. Il sonno, infatti, riposante e di qualità, è fondamentale per godere di una buona salute. Ma, mentre si può scegliere cosa mangiare e quale attività motoria fare, lo stesso non si può dire di una bella dormita. Spesso, infatti, pur sentendosi profondamente stanchi, non si riesce a rimanere nelle braccia di Morfeo un tempo sufficiente che permetta di ricaricarsi.

Perché ci svegliamo alla stessa ora

Un adulto, infatti, in media necessita di riposare fra le 6 e le 8 ore a notte. Durante questo tempo, non dovrebbero esserci interruzioni. Vediamo, quindi, per non svegliarsi continuamente la notte, quali sono le accortezze che dobbiamo seguire. Dunque, una stanza da letto buia ed alla temperatura di circa 18-20° è l’ambiente idoneo in cui coricarsi. I led di televisori, computer e cellulare è bene che siano totalmente disattivati. Infine, una routine di orario è utile per addormentarsi senza problemi.

Secondo la tradizione orientale, invece, la causa del risveglio potrebbe essere legata al momento in cui avviene più frequentemente. Non ci stiamo riferendo ad un evento disturbante o rumoroso che capita sempre alla stessa ora. Ad esempio se tutte le notti ci capita di svegliarci fra l’una e le tre, forse il problema potrebbe essere legato ad un nostro organo. Infatti, secondo il ciclo circadiano, che regola gli orari di sonno e veglia, della medicina tradizionale cinese, chi ha risvegli costanti in questa fascia oraria soffre di un sovraccarico del fegato. In particolar modo di un’emozione che si annida in quest’organo, la rabbia.

Per risolvere dunque questo problema, secondo i medici orientali, bisognerebbe capire con chi si è arrabbiati per poter fare chiarezza e recuperare un sonno sereno. Ad ogni ora, inoltre, corrisponderebbe una diversa ragione. Chi vuole approfondire questa impostazione, dunque, dovrebbe consultare un esperto in medicina tradizionale cinese per capire quale disturbo è legato all’orario notturno del proprio risveglio.

Per non svegliarsi continuamente la notte basterebbe evitare di fare questo comunissimo e banale errore

Ma se i risvegli sono continui e a qualsiasi ora, probabilmente l’organo in difficoltà non è uno solo e stiamo peccando di ingenuità. Infatti un errore che molti fanno è quello di bere un bicchiere di acqua prima di andare a letto. Sebbene una buona idratazione sia fondamentale, per un buon sonno ristoratore sarebbe buona norma assumere l’acqua non oltre le due ore prima di andarsi a coricare. In questa maniera si evita di costringere i reni ad un lavoro maggiore e di svegliarsi continuamente per correre in bagno.

