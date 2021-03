La colazione è il pasto principale per dare al bambino la giusta carica di energia e concentrazione.

Il primo consiglio affinché il bambino si innamori di questo pasto è quello di farla tutti insieme con un clima di grande calma e serenità. Così che il bambino associ a questo momento un grande senso di gioia e convivialità. Proporre poi alimenti salutari, che non appesantiscono il piccolo principino o la piccola principessa di casa. Evitare l’utilizzo di merendine confezionate, ricche di zuccheri e grassi e prive di nutrienti. Importantissimo è non saltare questo pasto, altrimenti il frugoletto non avrà l’energia necessaria ma tenderà ad essere più distratto ed irrequieto.Ecco come rendere irresistibili le colazioni dei bambini, 5 idee per una colazione sana e nutriente.

Pancake dolci o salati

Una colazione nutriente e sana oltre che davvero appetitosa per i piccoli di casa sono sicuramente i pancake. Questi possono essere proposti sia nella variante dolce che salata. Un esempio potrebbero essere i pancake ricoperti con qualche cucchiaio di yogurt bianco e gocce di cioccolato fondente, con aggiunta di frutta fresca come le fragole, i mirtilli, la banana. Oppure nella variante salata ricoperta da un formaggio fresco come la ricotta e l’aggiunta di frutta secca come mandorle, noci, nocciole.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Uova

Un’altra colazione che apporta il giusto introito calorico sono le uova. Magari da servire su una fetta di pane tostato e seguite da un frutto.

Muffin dolci o salati

Un’alternativa sono i muffin che possono essere preparati la sera prima. Basteranno della farina magari non troppo raffinata, delle verdure e della frutta secca. O per la variante dolce aggiungere qualche goccia di cioccolato fondente.

Dolci al cucchiaio

È possibile creare in un bicchiere una colazione fast che somiglia ad un dolce al cucchiaio. Riporre all’interno del bicchiere delle fette biscottate inzuppate nel latte o nel latte e cacao e alternarle a strati di yogurt a cui aggiungere scaglie di cioccolato. Una spolverata di cacao in superficie e la colazione è pronta.

Formaggio e frutta fresca

Il menù dei campioni prevede un pezzo di formaggio stagionato, una fetta di pane e della frutta fresca. Una colazione ricca di proteine e sali minerali.

Se l’articolo “Come rendere irresistibili le colazioni dei bambini, 5 idee per una colazione sana e nutriente” è stato di gradimento, si consiglia anche “ecco una ricetta furba per un tiramisù che permette di rimanere in forma”.