Il mese di marzo entra nel vivo e porta fortuna a qualcuno e sfortuna ad altri. A determinare le oscillazioni della fortuna è il movimento degli astri.

Secondo l’oroscopo, quindi, studiando come si muovono stelle e pianeti, possiamo prevedere in parte che cosa ci aspetta.

Vediamo, quindi, quali sono i segni che nelle prossime settimane potranno rallegrarsi, concentrandosi soprattutto su due grandi vincitori. Entrambi saranno fortunati sotto il profilo relazionale: il Leone vivrà un marzo di amore, ma ci sarà anche un altro segno che arderà di passione. Andiamo quindi a conoscere il mese di questi due fortunati.

La fortuna del Leone

Il 2 marzo è arrivata la Luna nuova e ha portato con sé una nuova necessità per il Leone: quella di avvicinarsi di più agli altri. Egli, quindi, cercherà di circondarsi di persone fidate e coltiverà con loro delle relazioni sane e felici. Allo stesso tempo, riuscirà ad allontanare le conoscenze tossiche che gli stanno soltanto sottraendo energia e lo stanno rattristando.

I due pianeti fondamentali di questo mese sono Marte, il pianeta del coraggio, e Venere, il pianeta dell’amore. Essi daranno la forza e la spavalderia al Leone per buttarsi alla ricerca di un partner. Quindi, è bene che questo segno ne approfitti. Non si faccia problemi a chiedere un appuntamento, arriverà qualche no ma prima o poi anche un sì che porterà, forse, all’inizio di una bellissima storia.

Il Leone vivrà un marzo di amore e intimità ma anche un altro segno sarà fortunatissimo nelle relazioni

Non è solo il Leone a poter gioire di qui fino alla fine del mese. Anche la Vergine, infatti, sarà fortunatissima.

Le Vergini single troveranno davanti a sé tante occasioni per nuove storie a lungo termine e coloro che invece sono in coppia ritroveranno una passione che era stata sopita troppo a lungo.

Le relazioni fortunate per la Vergine sono anche quelle di amicizia. In particolare, è ben probabile che tornerà a presentarsi una vecchia conoscenza, che la Vergine non sentiva da un po’. Da questo ricongiungimento rinascerà una bella amicizia, che riporterà questo segno ai bei vecchi tempi.

Anche dal lato professionale le relazioni con i colleghi vanno bene, a cui si aggiungerà anche una maggiore produttività sul lavoro grazie all’influsso del pianeta Marte. Se la Vergine continuerà così, probabilmente arriveranno buone sorprese economiche ad aprile.

