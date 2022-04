Coltivare un orto può dare grandi soddisfazioni e diventare un hobby con cui passare parte della giornata. Per non parlare poi della soddisfazione che si ha a veder crescere il frutto di mesi della propria fatica e di energie impiegate.

Tante volte abbiamo ribadito come le diverse stagioni implicano differenti colture. Ciò che fa la differenza nelle semine è infatti prima di tutto il clima. Se fino all’inverno tutto o quasi era rimasto in sospeso per le improvvise gelate, la primavera dà nuovamente il via a moltissime coltivazioni.

Non si semina solo a terra

Chi ha un orto a disposizione è davvero fortunato, perché ha spazio sufficiente per crescere le varietà di ortaggi che preferisce. Da questo punto di vista, è spesso favorito chi vive in mezzo alla campagna e lontano dalle grandi città.

Ma ciò non significa che se non possediamo alcun pezzo di terra non possiamo coltivare nulla. Chi vive nei centri urbani, per esempio, potrebbe sfruttare il proprio terrazzo o balcone per dedicarsi alla coltura di tante varietà di verdure.

A questo scopo potrebbero risultare estremamente utili i nostri vasi, con cui allestire il nostro piccolo spazio verde. In alternativa, potremmo recuperare qualche sacco e riempirlo di terriccio. Sono contenitori che di solito ci tengono compagnia per molto tempo, anche fino a 3 anni.

Ecco cosa coltivare sul balcone in primavera e nell’orto in terrazzo per raccogliere ortaggi da favola nei mesi successivi

Una volta che avremo allestito il balcone o il terrazzo per la crescita di semi e piantine, potremo procedere con la messa a dimora. Per fortuna la primavera è benevola da questo punto di vista e ci consente di coltivare un gran numero di vegetali.

In questo periodo si possono piantare bietole, patate, lattughe e radicchio. E ancora carote, ravanelli, rucola, fagioli e fagiolini. Inoltre, è possibile decidere cosa trapiantare in aprile tra ortaggi e verdure. In questo caso procediamo con peperoni, peperoncini, melanzane e zucchine. Ma ci si può occupare anche di sedano e cetrioli, anche se in questi ultimi casi è meglio attendere almeno la metà del mese.

Dunque, ecco cosa coltivare sul balcone in primavera e godere in futuro di un raccolto generoso come quello dell’orto.

