Con la bella stagione che sta per bussare alla porta arriva finalmente il momento di intensificare le semine nell’orto. Aprile potrebbe essere il mese perfetto non solo per seminare direttamente le piantine, ma anche per effettuare i trapianti. Sono tanti i vegetali di cui occuparsi il prossimo mese e che potrebbero garantire frutti in abbondanza nel periodo caldo.

Le indicazioni che forniremo, però, dipenderanno ancora una volta dal diverso clima a disposizione. Se nelle Regioni meridionali potremo procedere da fine marzo, in quelle del Nord potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Come eseguire correttamente questa operazione

Che abbiamo messo in vaso o appena acquistato al vivaio le nostre piantine, presto potrebbe dunque essere il momento giusto per trapiantarle. Questa procedura è da svolgere con calma e attenzione, inoltre sarebbe bene prepararsi con un po’ di anticipo.

La prima operazione consiste nella preparazione del terreno. Cominciamo magari qualche settimana prima di trapiantare i vegetali, quando le condizioni del suolo sono ideali. La terra, infatti, dovrebbe essere in tempera, ovvero non secca ma neppure troppo bagnata dalle piogge.

Una volta che avremo verificato questo, potremo cominciare con una profonda vangatura. Smuoviamo il terreno e rompiamo le zolle, per favorire il drenaggio dell’acqua nelle successive irrigazioni. Fatto questo penseremo al concime, che varierà in base al tipo di piantina che decidiamo di interrare. Di solito si va sul sicuro scegliendo il compost o il letame maturo.

Finiamo il lavoro zappando e rastrellando la superficie per organizzare le file per verdure e ortaggi. Ora dovremo solo preparare le buche in cui sotterrare i semini o mettere le piantine, a distanza debita l’una dall’altra.

Nell’orto di aprile si trapiantano questi ortaggi e legumi per avere un raccolto abbondante e generoso dalla prossima estate

L’arrivo della primavera segna l’inizio di colture differenti. In aprile si possono trapiantare molte varietà di insalata, tra cui indivia, lattuga, scarola e rucola. Possiamo provare anche con spinaci e cavoli primaverili, altrettanto resistenti al freddo e a eventuali gelate.

Altri possibili trapianti riguardano alcune tipologie di legumi. Fagioli, fagiolini e ceci sono particolarmente indicati per la messa a terra in questo periodo dell’anno. Infine, se le temperature sono alte possiamo puntare sulle solanacee come i pomodori e le melanzane, o le cucurbitacee come zucche, cetrioli e zucchine.

Dunque, abbiamo visto che nell’orto di aprile si trapiantano questi ortaggi oltre ai legumi elencati. Ma non scordiamoci nemmeno di questa verdura stagionale, perfetta vicino a patate e pomodori.

Lettura consigliata

