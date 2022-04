La colazione dovrebbe essere uno dei pasti più importanti della giornata. Alzarci e ricaricarci per poter affrontare impegni di studio o di lavoro implica mangiare qualcosa di buono. Chi è di fretta rimanda tutto a una sosta al bar e beve un caffè al volo. C’è anche chi, invece, mette in tavola succhi di frutta, latte, moka, biscotti e golosità varie. Si può fare colazione in molti modi, anche attingendo a tradizioni straniere.

Da qualche tempo, infatti, anche in Italia stanno spopolando i pancakes, preparati con farina, latte e poco altro. Questi dolcetti piatti si possono mangiare con sciroppo d’acero, marmellata o creme spalmabili. Non esiste, però, solo la colazione dolce. Soprattutto nei Paesi del nord Europa si usa farla salata. Invece dei pancakes dolci, quindi, si potrebbero provare quelli salati, da mangiare a colazione o a cena. Vediamo gli ingredienti per fare i pancakes con gli spinaci:

200 ml di bevanda alla soia;

70 g di spinaci cotti;

100 g di farina integrale;

50 g di farina di ceci;

10 g di lievito istantaneo;

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

un cucchiaio di aceto di mele;

sale.

Frullare gli spinaci con il latte e versarli in una ciotola dove avremo mischiato le farine con un pizzico di sale e il lievito. Mescolare e aggiungere un cucchiaio di olio e l’aceto di mele. Continuare a mescolare fino a che il composto sia liscio. A questo punto, oliare un padellino antiaderente e versare un po’ di preparato. Appena il pancake diventa dorato, cuocerlo dall’altro lato. Servire con formaggio fresco.

Invece dei pancakes dolci e con crema di nocciole, per colazione o merenda sono da provare quelli salati con verdure

Per dei pancakes con gli asparagi ecco gli ingredienti:

150 g di farina;

500 g di asparagi;

2 uova;

uno scalogno;

50 g di Grana;

latte;

un limone;

sale e pepe.

Lavare e spellare i gambi degli asparagi, poi grattugiarli e metterli in una ciotola. Aggiungere la farina, il Grana, un po’ di latte, lo scalogno tritato, sale, pepe e poi le uova sbattute e la scorza del limone grattugiata. Mescolare bene il tutto. Oliare un padellino, versare un po’ di composto e fare i pancakes. Girarli appena un lato sarà cotto. Anche questi si possono mangiare spalmandoli con del formaggio fresco o con ciò che si vuole.

