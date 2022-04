Sagittario e Cancro saranno al top ma aprile sorriderà anche a questi altri 2 segni che saranno invincibili in amore

L’ultima settimana di marzo e l’arrivo di aprile sono portatori di grandi novità. L’Ariete dovrà cercare di mediare le sue esigenze con quelle del partner. I Gemelli dovranno lasciarsi alle spalle alcune discussioni. Le energie non mancheranno per i Leone, ma dovranno usarle bene. I Bilancia ritroveranno la routine quotidiana. I Capricorno si appassioneranno agli impegni presi. Sagittario e Cancro saranno al top ma l’oroscopo di questi giorni favorisce in particolare le persone nate tra il 22 novembre e il 20 dicembre. I Sagittario, per l’appunto, ritroveranno la stagione del risveglio. Delle idee, dei sensi, dei sogni, o di tutto questo insieme: non importa, sarà il momento di approfittarne. In amore la serenità che si respira in coppia farà sì che ci sia voglia di intavolare progetti e pensare a situazioni più stabili.

Sul lavoro i nuovi inizi non dovranno provocare angoscia, e bisognerà mettere da parte l’ansia da prestazione. Attenzione all’alimentazione. Il Cancro vivrà dei giorni interessanti. Anche in amore vorrebbero che tutto fosse perfetto, tuttavia, i nati sotto questo segno dovranno capire come scendere a compromessi. I single faranno meglio a lasciar perdere alcune questioni in sospeso. Sul lavoro gli intoppi si sprecano, ma le convinzioni saranno più forti. In arrivo maggiore serenità sul fronte della salute.

Le altre star del periodo saranno i Pesci. Niente potrà fermarli sul campo amoroso: il rapporto solido e chiaro conquistato col partner li farà sentire invincibili. La sensazione più forte sarà quella di poter affrontare qualunque cosa. I single cercheranno il supporto di una persona a cui tengono, che per loro sarà fondamentale. Sul lavoro, strategia, collaborazione e senso dell’obiettivo saranno gli aspetti principali. La convinzione nelle proprie capacità trasmetterà concretezza a tutti i colleghi. I Pesci saranno pieni di energie, ma dovranno stare attenti a non strafare. Oculatezza e prudenza specie per chi fa attività fisica.

Infine, buone nuove anche per i Bilancia. Voglia di osare, di nuove emozioni e di evasioni saranno la guida nei rapporti amorosi. Con la giusta mediazione, riusciranno a mantenere sveglio anche il lato romantico e non solo quello passionale. Sul lavoro, però, ci sarà un momento di stasi. Questo non vuol dire però che non si sta dando il massimo. I nati sotto il segno della Bilancia dovranno capire che a volte essere troppo severi con loro stessi diventa controproducente. Una buona soluzione potrebbe essere cercare la comprensione di un collega.

