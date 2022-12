Ecco come vestirsi a Capodanno se non ci siamo organizzate: questi outfit faranno impazzire tutti!

Le migliori idee per vestirsi a Capodanno se ancora non abbiamo pensato a cosa indossare. I look e gli outfit che stiamo per scoprire sono facili da creare e ci faranno fare una straordinaria figura. E sono perfetti per ogni età.

Ormai ci siamo. Stasera a mezzanotte saluteremo la fine del 2022 e accoglieremo il 2023 con enormi speranze. Tutto è pronto. Abbiamo scelto il menù, abbiamo preparato il dolce e deciso come apparecchiare la tavola. Rimane solo una cosa da fare: scegliere i vestiti per fare colpo sugli ospiti e sugli invitati. E se ancora non ci abbiamo pensato nessun problema. Ecco come vestirsi a Capodanno senza impazzire o senza correre al centro commerciale. Gli outfit che stiamo per scoprire sono facili da assemblare e il successo è assicurato.

Blazer e pantaloni è il look di emergenza che non tradisce mai

Non abbiamo comprato un vestito lungo per il Capodanno e odiamo tacchi alti, abiti stretti e mini-gonne? Niente paura. L’accoppiata blazer e pantaloni non ci tradirà nemmeno questa volta. Prendiamo un blazer nero o grigio e aggiungiamo un paio di pantaloni dello stesso colore. Per creare contrasto aggiungiamo una collana d’oro molto vistosa e una borsa colorata. Ai piedi un paio di tronchetti o di stivaletti in pelle e durante il brindisi riceveremo fior fior di complimenti.

Il look perfetto per il Capodanno in casa

La maggior parte delle persone festeggerà l’arrivo del nuovo anno in casa propria o dagli amici. E come sempre la questione è cosa indossare per apparire allo stesso tempo eleganti e non troppo formali. Una ottima soluzione è quella di abbinare una gonna lunga e un maglione. Un mix capace di mettere insieme stile e sobrietà allo stesso tempo. Meglio ancora se la gonna è in velluto, tessuto tornato prepotentemente di moda in questa stagione. Aggiungiamo uno stivale con tacco basso oppure un cuissard fin sopra il ginocchio e siamo pronte per festeggiare.

Ecco come vestirsi a Capodanno: scegliamo gli accessori giusti

Nella vita e nel mondo della moda sono i dettagli a fare la differenza. E quando si parla di fashion i dettagli si chiamano accessori e trucchi. I trend make-up di questo Capodanno sono all’insegna della semplicità e dell’effetto nature. Una ottima notizia per chi non ama glitter e brillantini.

Per quanto riguarda gli accessori, invece, la parola d’ordine è osare. Quindi spazio a collane vistose e di grandi dimensioni, borse piene di paillettes e con rifiniture in metallo. E non rinunciamo neanche a fiocchi, nastri per capelli e bracciali. Creeranno un irresistibile contrasto con l’outfit e ci regaleranno una classe senza tempo.