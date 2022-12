Ecco cosa dicono le stelle per il prossimo anno, i segni al top e i grandi flop con tante sorprese e novità

È stato un 2022 molto intenso. Segnato dal conflitto tra Russia e Ucraina, dalla vittoria dell’Argentina nel recente Mondiale di calcio e dalla prima donna al Governo in Italia. In molti si chiedono già cosa ci riserverà il 2023. Come di consueto, ecco che arriva l’oroscopo per il prossimo anno, con i segni che faranno faville e quelli che, invece, faranno flop. Andiamo a vedere insieme cosa dicono le stelle.

Che anno sarà il 2023? Questa è la settimana in cui maghi e astrologi concentrano il loro operato per spiegare e prevedere quello che ci dirà la prossima annata. Talvolta azzeccando, altre meno. Di certo, però, suscitando sempre speranze e curiosità. In fondo, ognuno di noi spera che le cose siano sempre migliori. Per alcuni segni, il 2023 dovrebbe essere davvero un anno magico. Che partirà, per tutti, dopo la classica notte di San Silvestro.

È il caso dell’Ariete, che ha vissuto un 2022 sull’altalena. Una buona prima parte fino a Pasqua, poi una crisi fino a luglio, un’estate top e un autunno non particolarmente brillante. Il 2023, invece, si prospetta molto ricco di soddisfazioni. I nati dal 21 marzo al 19 aprile, infatti, vivranno un anno intenso, soprattutto a livello affettivo. Un inverno favorevole grazie a Giove e un’estate sontuosa grazie a Venere. Tutto questo, poi, si ripercuoterà in ambito professionale, con delle importanti novità soprattutto nella seconda parte dell’anno.

Ecco cosa dicono le stelle per il prossimo anno per alcuni segni zodiacali

Poco sotto ad Ariete, ecco il Cancro e la Bilancia. Entrambi saranno superfavoriti a livello professionale. Con i nati dal 22 giugno al 22 luglio a fare faville per tutto l’anno. Solo un Pianeta sarà loro avverso, ovvero Giove, ma tutti gli altri remeranno nella stessa direzione per sconfiggere i suoi effetti negativi.

La Bilancia, invece, avrà qualche problema in più nella prima parte del 2023. Poi, con l’arrivo della primavera e, ancor di più, con quello dell’estate, tra amore e lavoro tutto andrà a gonfie vele. Soddisfazioni pioveranno senza sosta e Cupido potrebbe far scoccare la freccia più importante.

I segni più sfortunati del 2023

Rideranno poco, invece, Scorpione e Acquario. Paradossalmente, però, entrambi i segni inizieranno molto bene il 2023. Il primo brillerà fino a marzo inoltrato, poi, con l’inizio della primavera, il vento positivo girerà, fino a quando, a maggio, diventerà negativo. Questo perché sarà l’opposizione di Giove a farlo cambiare, almeno fino all’autunno.

Anche Acquario inizierà bene l’anno, poi, però, gli inconvenienti arriveranno dopo qualche mese. Anche in questo caso per colpa di Giove, che, insieme a Venere, dall’estate, porterà alla rottura di qualche rapporto importante. Mesi caldi infausti, dunque, con la speranza che l’autunno porti qualche novità. Mai perdere l’ottimismo quindi.

Infine, sarà la Vergine il segno negativo per eccellenza di questo 2023. I nati dal 23 agosto al 23 settembre, infatti, avranno Saturno contro a partire dalla primavera. Considerando che, comunque, non sarà un grande inizio d’anno, ecco che le previsioni sono piuttosto fosche. Potrebbe essere un’annata in cui rimettere in discussione molte cose della propria vita, interrompendo relazioni e cercando soluzioni diverse.

Ecco cosa dicono le stelle per il prossimo anno dunque, tra segni più favoriti e altri che vivranno un 2023 in tono minore.