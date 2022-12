Il vestito perfetto da indossare la notte di Capodanno che segue i trend moda

Iniziare il nuovo anno con grande stile? È possibile. Basta scegliere infatti il look giusto per la notte di Capodanno. Un abito che decisamente ci disegna come regine della notte. Un vestito che non possiamo perdere.

E un altro anno se ne va. Ogni volta che si arriva al 31 dicembre ci si rende conto di quanto l’anno che ci lasciamo alle spalle sia volato. Tantissime cose che si volevano fare, ma poi alla fine quelle fatte sono ben poche, e in alcuni casi zero. Certo, quello a cui stiamo andando incontro, e quello che abbiamo passato, non è di certo un anno facile, e allora non conviene puntare l’asticella troppo in alto. Però possiamo certamente festeggiare l’addio del 2022 e dare il benvenuto al 2023 con grande stile.

Si spera nel 2023

Godiamoci quello che è il momento. Viviamo il presente e cerchiamo sempre di aprire i nostri cuori. In questo modo si spera di avere un 2023 più clemente e sotto alcuni aspetti anche più fortunato. Ma tornando alla notte di Capodanno, la tradizione vuole qualcosa di rosso. Spesso può essere un abito, un pantalone, una giacca, un gioiello oppure dell’intimo.

La notte del 31 dicembre però non dobbiamo assolutamente perdere l’occasione di indossare il vestito tendenza dell’autunno inverno che guarda caso è perfetto per le feste.

Qual è il vestito perfetto da indossare la notte di Capodanno?

L’abito che va di moda è sicuramente quello di paillettes. Infatti sulle passerelle ci sono stati molti momenti in cui hanno sfilato abiti lunghi brillanti, luminosi e che catturavano la scena. Un abito sicuramente non facile da portare perché tutti gli occhi saranno puntati su di noi. Ma alla fine si tratta della notte di Capodanno e perché non essere ammirate?

Un proposta sicuramente audace è quella di Genny, che porta in passerella abiti da sera in paillettes con profondi spacchi e spalle scoperte. Disponibili sia in versione long sia in quella mini. Tra le colorazioni abbiamo l’arancione, lime e viola. Chi ama il rosso non può perdere il completo camicia e pantalone tutto di paillettes.

Decisamente più minimal e morbide sono le proposte di Celine e di Proenza Schouler. Dei silver long dress di paillettes piccolissime che illumineranno la serata e faranno ballare tutti. Per una notte più elegante invece abbiamo gli abiti di Carolina Herrera: manica lunga, punto vita sottolineato, taglio alla caviglia e girocollo.

Molto sensuali e vedo-non-vedo sono le proposte di Ermanno Scervino. Pizzi, cut-out e trasparenze con lavorazioni preziose abbelliscono il corpo.

Infine per chi ama nuovamente il rosso, e non vuole quindi rinunciare alla tradizione, Giambattista Valli ha una bellissima mise di paillettes da sfoggiare. Ecco allora il vestito perfetto da indossare la notte di Capodanno per festeggiare con eleganza, sensualità e alla moda, ovviamente. Senza dimenticare che la moda per il 2023 sarà college chic e quindi alcuni abiti possiamo usarli nuovamente magari con delle varsity jacket oppure maxi camicie.