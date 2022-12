Ecco come vestirsi a Capodanno per essere impeccabili ed elegantissimi

Si può fare una splendida figura al cenone del Veglione anche spendendo poco se si sanno rispettare certe regole, ecco come fare.

La notte di Capodanno si avvicina e molte persone saranno impegnate in cenoni, veglioni e feste varie. Quando ci si trova in queste situazioni sociali, spesso diventa difficile scegliere il tipo di abbigliamento da indossare. In sostanza, il problema è sempre lo stesso, soprattutto per le signore: “Cosa mi metto?”.

L’articolo di oggi viene in soccorso: uomini, ecco come vestirsi a capodanno in base all’occasione e al livello di formalità. Già, è importante sapere che tipo di festa sarà quella a cui si è stati invitati o si parteciperà. È una cena formale con sala da ballo aperta dopo mezzanotte? È una semplice bevuta tra amici al capodanno in piazza? Tutte queste situazioni hanno un livello di formalità differente e richiedono quindi un abito differente. Ecco dunque cosa consiglia l’eleganza classica maschile, almeno nei suoi principi generali per le feste di capodanno.

Ecco come vestirsi a Capodanno spendendo poco

Si può partire dal livello di formalità più basso: la festa tra amici in casa. Attenzione, non si parla di una cena elegante ma di una normale serata in compagnia con il brindisi finale. Per casi come questi, assolutamente informali, se non è previsto un dress-code ci si può vestire un po’ come si preferisce. Certo, non sarebbe sbagliato optare almeno per una camicia, ma va benissimo anche indossarla su un jeans con una giacca sportiva.

Il discorso cambia se la festa prevede anche una cena. Il veglione di solito ha un livello di formalità leggermente più alto, ma ancora è consentita una certa libertà. Meglio evitare i jeans, ma si può tranquillamente indossare un completo spezzato, in velluto, per esempio. Sarebbe opportuno anche magari indossare una cravatta.

Se la serata si svolge al ristorante, per un veglione più chic, bisogna alzare ancora un pochino l’asticella. Questo è il momento di tirare fuori dall’armadio un bell’abito festoso. Nel dubbio, con il blu navy non si sbaglia mai. In questo caso la cravatta abbinata è d’obbligo, e bisogna anche stare attenti a coordinare scarpe, cinta e altri accessori. In via generale delle francesine o delle brogue, anche marrone, andranno benissimo. Occhio sempre agli abbinamenti di colore.

L’abito elegante si usa solo in queste occasioni

Se infine si deve partecipare ad una cena di rappresentanza, magari aziendale o con i colleghi di lavoro quando non addirittura col proprio capo, ebbene questo è un alto grado di formalità che richiede un abito altrettanto formale. Qui si può scegliere un abito scuro, da sera. È importante sapere quale sarà il dress-code degli altri commensali: se è richiesto l’abito elegante, la scelta migliore per questo tipo di occasioni mondane rimarrebbe, tradizionalmente, lo smoking. Ma non bisogna mai dimenticare la regola aurea: l’eleganza dipende dal contesto.

È sempre fondamentale informarsi prima su quale sarà l’ambiente in cui si svolgerà l’evento su come si vestiranno gli altri. Questo per evitare di essere fuori contesto, nonostante il livello di formalità, e apparire quindi ridicoli e fuori posto. Ultimo consiglio fondamentale su come vestirsi a Capodanno: mai indossare qualcosa che faccia sentire a disagio. Bisogna sempre ‘stare nei propri panni’, e quando ci si prepara per una serata fuori sarebbe sempre meglio evitare gli eccessi sia nel casual che nell’eccessiva eleganza.