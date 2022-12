Scopri l’oroscopo di gennaio e se anche il tuo segno zodiacale sarà tra i fortunati di inizio anno!

Finalmente arriva l’oroscopo del nuovo anno, che tiene tutti in trepidazione. L’attesa è grande per scoprire i segni più fortunati, per cui non perdiamo altro tempo. Ecco chi inizierà il 2023 col favore delle stelle.

La notte di Capodanno segna la fine del 2022 e l’inizio dell’anno nuovo. Gennaio è un mese che porta con sé tante novità nel mondo dei segni zodiacali. Non tutti beneficeranno di una partenza perfetta, ma alcuni avranno dalla loro parte i pianeti. Per questo, l’amore e il lavoro ne trarranno beneficio, così come la salute. Scopri l’oroscopo di gennaio e per chi il brindisi di San Silvestro farà da preludio a 31 giorni memorabili.

Discrete le previsioni per Gemelli e Leone

Tra i dodici segni zodiacali ce ne sono due che si troveranno in una sorta di limbo. Ovvero, la loro condizione sarà una via di mezzo tra quella dei più fortunati e di chi avrà le notizie peggiori. I primi sono i Gemelli; la nota positiva sono i sentimenti. Venere a favore promette una situazione tranquilla col partner e contribuirà a creare un’atmosfera romantica. Di contro, ciò che verrà a mancare sarà la comunicazione. Andrai incontro a diversi cambiamenti e, purtroppo per te, alcuni saranno negativi. Momenti di crisi si prospettano all’orizzonte e qualcuno potrebbe non essere pronto per ascoltare la tua verità.

La situazione è particolare anche per il Leone. Il Sole ti garantirà una buona salute e consoliderà i rapporti professionali. A inizio gennaio passerai delle vacanze rilassanti, ma occhio a Mercurio retrogrado. Il Pianeta dell’intelligenza potrebbe vanificare i tuoi piani. Per cui, procedi con calma e sposta eventualmente gli impegni alla fine del mese.

Scopri l’oroscopo di gennaio per i 4 segni più fortunati!

Dai dubbi di Gemelli e Leone alle certezze dell’Ariete: il 2023 inizierà col botto per il segno di Fuoco. Venere in Acquario per buona parte del mese ti renderà parecchio socievole e apprezzato in compagnia. Non sarà difficile farti nuovi amici, vista la cordialità che riserverai nei loro confronti. Inoltre beneficerai dell’influsso di Marte, che migliorerà il dialogo. Sfrutta questo momento per raggiungere i tuoi obiettivi personali!

L’oroscopo del nuovo anno premia anche il Sagittario. Gennaio sarà un periodo in cui vorrai metterti in gioco. Non esitare a prendere iniziative che reputi stimolanti, come quel viaggio al quale aspiravi. Nuovi incontri sono all’orizzonte e con molte probabilità saranno piacevoli. Ogni obiettivo sembra alla tua portata.

Parlando di occasioni da sfruttare, non bisogna scordare il segno del Capricorno. Le opportunità fioccheranno, soprattutto sul posto di lavoro. La terza decade di gennaio sarà il momento opportuno per iniziare un nuovo progetto. Il primo mese dell’anno sarà anche ideale per intraprendere le cure e fare prevenzione dalle malattie.

L’ultimo segno per cui l’anno comincerà bene sarà l’Acquario. In questo periodo sarai molto produttivo e le idee in testa saranno tantissime. Anche se a volte avrai voglia di restare da solo, i rapporti non si incrineranno e proseguiranno comunque in modo tranquillo e promettente.